TX. Hoàng Mai: Lắp đặt 27 camera giám sát giao thông, an ninh tại các vị trí trọng điểm

Chiều 21/1, đồng chí Võ Văn Dũng - Bí thư Thị ủy cùng với các đồng chí lãnh đạo thị xã Hoàng Mai đã đến kiểm tra tiến độ lắp đặt camera an ninh phòng, chống tội phạm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thị xã.

Các hình ảnh camera từ các điểm giao thông được tích hợp tại trung tâm điều hành. Ảnh: Thu Hiền Trong giai đoạn 1 của dự án, thị xã đã lắp 27 mắt tại 24 điểm dọc Quốc lộ 1A, Quốc lộ 48D và đường N3 từ Quốc lộ 1A đi trung tâm hành chính. Mỗi camera có tầm nhìn trên 1 km, và lưu giữ hình ảnh được trong vòng 25 ngày. Các thiết bị được lắp đặt đợt này đều là camera thông minh, có độ nét, độ phân giải cao, có tính năng nhận diện khuôn mặt, ghi hình, ghi biển số xe, đếm người, cảnh báo đám đông... và các tính năng khác đảm bảo cho việc lưu trữ và trích xuất phục vụ công tác điều tra, xử lý vi phạm.



Hiện trung tâm điều hành được đặt tại trụ sở Công an thị xã Hoàng Mai dưới sự theo dõi 24/24 giờ của tổ giám sát công an thị xã.

Việc xây dựng hệ thống camera an ninh sẽ trợ giúp đắc lực cho lực lượng an ninh và quần chúng nhân dân trong công tác phòng ngừa tội phạm, xử lý các vi phạm giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản của nhân dân.