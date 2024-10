Xây dựng Đảng TX Hoàng Mai thành lập được 8 chi bộ đảng trong doanh nghiệp tư nhân Sau hơn 10 năm thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU, và Kết luận số 189-KL/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai đã thành lập được 08 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thị ủy Hoàng Mai, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân tặng hoa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển giáo dục Tiến Phát.

Chiều ngày 06/10/2024, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập chi bộ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Phát triển giáo dục Tiến Phát trực thuộc Đảng ủy phường Quỳnh Xuân với 05 đảng viên (4 chính thức, 1 dự bị). Đồng chí Nguyễn Cảnh Phương được chỉ định làm Bí thư Chi bộ.

Dự buổi lễ thành lập Chi bộ có đồng chí Lê Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức Đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban xây dựng Đảng Thị ủy Hoàng Mai; Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quỳnh Xuân; bí thư các chi bộ và lãnh đạo Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Phát triển giáo dục Tiến Phát.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và Phát triển giáo dục Tiến Phát là doanh nghiệp tư nhân, tiền thân là Cơ sở Mầm non Tuổi Thơ, được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2019, lĩnh vực hoạt động về giáo dục, có trụ sở tại khối 11, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai. Năm 2019, từ một nhóm Mầm non Tuổi Thơ với 6 giáo viên, đến nay Công ty đã mở rộng được 8 điểm lớp Mầm non tư thục độc lập Tuổi Thơ tại các phường, xã: Quỳnh Xuân, Quỳnh Thiện, Quỳnh Liên của thị xã Hoàng Mai; các xã: Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Văn của huyện Quỳnh Lưu với gần 650 em học sinh; số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên là 78 người.

Việc thành lập chi bộ trong Công ty sẽ giúp các đảng viên của Công ty được tham gia sinh hoạt Đảng tập trung tại chi bộ Công ty, tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên yên tâm làm việc, toàn tâm, toàn ý giảng dạy; đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Công ty. Sau khi thành lập chi bộ Công ty sẽ được cấp ủy, chính quyền phường lãnh đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong mọi hoạt động, nhất là giảng dạy.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đàm Hữu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hoàng Mai đánh giá cao về sự phát triển và những đóng góp của Công ty trên địa bàn; trong thời gian qua đã luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí mong muốn sau khi thành lập chi bộ cần phát huy tốt vai trò, vị trí hạt nhân chính trị, có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của Công ty. Đặc biệt, Đảng ủy phường Quỳnh Xuân cần tiếp tục quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh.

Sau hơn 10 năm thực hiện Đề án số 5155-ĐA/TU, ngày 08/02/2014 và Kết luận số 189-KL/TU, ngày 10/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục thực hiện Đề án phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”, Đảng bộ thị xã Hoàng Mai đã thành lập được 08 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp tư nhân, trong đó: 01 đảng bộ và 05 chi bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy; 02 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Riêng năm 2024, thành lập được 2 chi bộ với 8 đảng viên; kết nạp đảng viên mới trong các doanh nghiệp được 21 đồng chí. Tổng số đảng viên kết nạp trong năm 2024 đã vượt chỉ tiêu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao là 142/123 (115,4%).