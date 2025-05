Thị trường Tỷ giá Euro hôm nay 16/5/2025: Đồng Euro tăng trở lại sau khi có hàng loạt dữ liệu kinh tế mới Tỷ giá Euro hôm nay 16/5/2025: Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ 0,15%, tiến gần mốc 1,1200 EUR/USD, chủ yếu đến từ việc đồng USD suy yếu.

Tỷ giá EUR/USD thế giới hôm nay 16/5/2025

Tỷ giá EUR/USD tăng nhẹ 0,15%, tiến gần mốc 1,1200. Đồng euro mạnh lên chủ yếu do đồng đô la Mỹ chịu áp lực bán ra sau khi Mỹ công bố các số liệu kinh tế không như kỳ vọng, đặc biệt là chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ tháng 4.

Chỉ số đô la Mỹ (DXY), đại diện cho sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền lớn khác, đã giảm 0,3% và hiện giao dịch quanh mốc 100,70. Sự suy yếu này diễn ra sau báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy lạm phát tại khâu sản xuất đã hạ nhiệt.

Cụ thể, PPI toàn phần trong tháng 4 chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo là 2,5% và mức 2,7% của tháng 3. Chỉ số PPI lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng tăng 3,1%, đúng như dự kiến, nhưng vẫn thấp hơn mức 4% đã điều chỉnh của kỳ trước.

So với tháng trước, PPI toàn phần và PPI lõi đều bất ngờ giảm lần lượt 0,5% và 0,4%. Trước đó, dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố hôm thứ Ba cũng thấp hơn kỳ vọng.

Những số liệu yếu này làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ với lãi suất cao. Tuy nhiên, Fed vẫn tỏ ra thận trọng, bởi họ ưu tiên kiểm soát kỳ vọng lạm phát hơn là phản ứng vội vàng với các dữ liệu ngắn hạn, đặc biệt sau các chính sách thuế quan gần đây của Tổng thống Donald Trump.

Về doanh số bán lẻ tháng 4, chỉ số quan trọng phản ánh sức mua của người tiêu dùng Mỹ tăng nhẹ 0,1%, tốt hơn dự báo là không thay đổi. So với cùng kỳ năm trước, mức tăng đạt 5,2%, cho thấy tiêu dùng vẫn giữ được đà tăng ổn định.

Báo cáo của Bloomberg chỉ ra rằng chính quyền Mỹ không theo đuổi các điều khoản liên quan đến tiền tệ trong các hiệp định thương mại, giúp đồng USD lấy lại một phần giá trị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng tâm lý tiêu cực vẫn bao trùm đồng USD. Điều này phản ánh sự bất ổn và thiếu niềm tin vào sức mạnh cơ bản của USD, nhất là khi thị trường còn nhiều lo ngại về các yếu tố vĩ mô và chính sách thương mại không rõ ràng.

Về phía đồng euro, đồng tiền này đã mất một phần mức tăng trong ngày do ảnh hưởng từ diễn biến của đồng USD. Tuy nhiên, euro vẫn đứng ở mức cao hơn so với nhiều đồng tiền khác có tính rủi ro, mặc dù Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất do lạm phát đang có dấu hiệu hạ nhiệt.

Một trong những phát biểu đáng chú ý đến từ ông François Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, cho biết các chính sách bảo hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chỉ gây ra lạm phát tại Mỹ chứ không ảnh hưởng đến châu Âu. Điều này có thể mở đường cho ECB tiếp tục hạ lãi suất trong mùa hè nhằm hỗ trợ nền kinh tế khu vực.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến đồng euro là tiến trình đàm phán thương mại giữa EU và Mỹ. Dù các cuộc đàm phán chưa có nhiều tiến triển, Bộ trưởng Tài chính Đức Lars Klingbeil cho biết EU đã chuẩn bị các biện pháp đối phó trong trường hợp không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng mục tiêu hàng đầu của EU vẫn là đạt được một thỏa thuận tích cực với Mỹ.

Trong phiên giao dịch tại châu Âu, các dữ liệu kinh tế cũng được cập nhật. GDP khu vực đồng euro trong quý I chỉ tăng 0,3%, thấp hơn so với mức công bố trước đó là 0,4%. Tuy vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng vẫn đạt 1,2% như dự báo.

Bên cạnh đó, số liệu việc làm trong quý đầu năm tăng 0,3%, cao hơn nhiều so với dự báo ban đầu là 0,1%, cho thấy thị trường lao động vẫn giữ được sức mạnh nhất định dù tăng trưởng kinh tế chững lại.

Tỷ giá Euro trong nước hôm nay 16/5/2025

Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm nhẹ so với hôm qua, hiện ở mức: 26.550 đồng - 29.345 đồng.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá Euro chợ đen tính đến 4h30 ngày 16/5/2025 cũng giảm nhẹ giao dịch quanh mốc 29.268 VND/EUR

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

28.293 đồng

29.843 đồng

Vietinbank

28.510 đồng

30.220 đồng

BIDV

28.621 đồng

29.863 đồng

Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 27.196 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 27.296 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 28.279 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 28.179 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là 30.616 VND/EUR

Ngân hàng TPB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 30.026 VND/EUR