Tỷ giá Euro hôm nay 4/5/2025: Giảm 2 tuần liên tiếp

Tỷ giá Euro thế giới hôm nay 4/5/2025

Tỷ giá EUR/USD tiếp tục chịu áp lực giảm nhẹ trong tuần thứ hai liên tiếp, nhưng đã ổn định vào cuối tuần ở mức khoảng 1,1350, gần như không thay đổi so với đầu tuần. Sự thận trọng của nhà đầu tư đối với đồng đô la Mỹ vẫn còn, do lo ngại tác động từ chính sách thuế quan của Nhà Trắng đến nền kinh tế trong nước.

Trong khi đó, dữ liệu kinh tế Mỹ vừa công bố cho thấy hoạt động kinh tế suy yếu trong quý I, phần nào phản ánh ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại. Trái lại, các số liệu kinh tế của EU tuy không quá ấn tượng nhưng lại vẽ nên một bức tranh tương đối tích cực hơn.

Cuối tuần, sự chú ý của thị trường chuyển sang các vấn đề thương mại toàn cầu và những thông báo sắp tới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ. Liên minh châu Âu công bố chỉ số Tâm lý Kinh tế tháng 4 giảm xuống 93,6 so với 95,00 tháng trước. Tuy nhiên, GDP quý I của khu vực tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái và 0,4% so với quý trước, vượt kỳ vọng của thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng hài hòa (HICP) tháng 4 cũng tăng 2,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự báo 2,1%.

Tại Đức, doanh số bán lẻ tháng 3 giảm 0,2%, tốt hơn mức dự đoán -0,4%. GDP quý I tăng 0,2%, khớp với dự báo và cải thiện so với mức giảm trong quý cuối năm 2024. Lạm phát của Đức đạt 2,2% trong tháng 4, thấp hơn tháng trước nhưng vẫn vượt dự báo.

Dù vậy, những con số này vẫn chưa đủ để loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất. Nhiều quan chức ECB đã phát tín hiệu ôn hòa, cho rằng khả năng cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là cao. Olli Rehn còn cho rằng cần phải giảm sâu hơn mức trung lập để hỗ trợ nền kinh tế. Philip Lane thì thận trọng hơn, không cam kết cụ thể nhưng thừa nhận tăng trưởng sẽ giảm nhẹ.

Trong bối cảnh nền kinh tế yếu và xung đột thương mại kéo dài, việc hạ lãi suất sâu hơn đang dần trở thành lựa chọn không thể tránh khỏi.

Dữ liệu kinh tế Mỹ gần đây khá kém tích cực, khiến đồng USD không thể duy trì đà tăng dù căng thẳng thương mại toàn cầu có dấu hiệu hạ nhiệt.

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 4, do CB đo lường, giảm xuống 86, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021. GDP quý I chỉ đạt -0,3% so với kỳ vọng tăng 0,4%, giảm mạnh so với mức tăng 2,4% của quý trước. Chỉ số PMI sản xuất ISM cũng suy yếu, ở mức 48,7 trong tháng 4, thấp hơn tháng trước nhưng vẫn cao hơn dự báo thị trường.

Lạm phát tại Mỹ cũng hạ nhiệt. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 3 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, giảm so với 2,5% của tháng 2. PCE lõi tăng 2,6%, đúng với kỳ vọng nhưng thấp hơn mức 3% của tháng trước đó.

Thị trường lao động thể hiện nhiều tín hiệu yếu. Báo cáo ADP cho thấy chỉ có 62.000 việc làm mới trong khu vực tư nhân tháng 4, thấp hơn xa dự báo. Số liệu JOLTS cho thấy cơ hội việc làm trong tháng 3 giảm xuống 7,19 triệu, không đạt kỳ vọng. Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần cuối tháng 4 tăng lên 241.000, cao hơn dự báo.

Tuy nhiên, báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) công bố cuối tuần mang đến điểm sáng hiếm hoi khi cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 177.000 việc làm mới trong tháng 4, vượt kỳ vọng. Tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi mức tăng lương hằng năm giữ ổn định ở 3,8%, thấp hơn một chút so với dự báo.

Trong những ngày tới, lịch kinh tế vĩ mô không có nhiều sự kiện đáng chú ý. Mỹ sẽ công bố chỉ số PMI Dịch vụ tháng 4, dự kiến giảm nhẹ xuống 50,6 từ mức 50,8 của tháng trước. Tại châu Âu, giới đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Đơn đặt hàng Nhà máy của Đức và Doanh số bán lẻ toàn khu vực.

Sự kiện quan trọng nhất là cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) diễn ra vào thứ Tư. Dự kiến, Fed sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại trong khoảng 4,25% đến 4,50%. Trong bối cảnh hoạt động kinh tế chậm lại và lạm phát vẫn là mối lo ngại, Fed nhiều khả năng sẽ giữ thái độ thận trọng chờ thêm dữ liệu rõ ràng hơn trước khi thay đổi chính sách.

Chủ tịch Jerome Powell có thể tiếp tục nhấn mạnh lập trường "chờ đợi và quan sát" trong cuộc họp báo, đồng thời tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump.

Tỷ giá Euro trong nước hôm nay 4/5/2025

Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 27.196 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 27.296 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 29.466 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Euro với giá thấp nhất là 28.279 VND/EUR

Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Euro với giá thấp nhất là 28.179 VND/EUR

Ngân hàng OCB đang bán tiền mặt Euro với giá cao nhất là 30.628 VND/EUR

Ngân hàng OCB đang bán chuyển khoản Euro với giá cao nhất là 30.528 VND/EUR