Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2025: Giảm tại ngân hàng, đồng USD quốc tế tiếp tục mạnh lên Tỷ giá USD hôm nay 10/10/2025: Tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng giảm nhẹ. Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) tăng 0,49%, lên 99,40 điểm

Tỷ giá USD ngân hàng tiếp tục giảm nhẹ

Sáng 10/10, tỷ giá USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.128 VND/USD, giảm thêm 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ 5%, tỷ giá trần được xác định ở 26.384 VND/USD, còn tỷ giá sàn ở mức 23.872 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá tham khảo được niêm yết ở 23.922 - 26.334 VND/USD (mua vào - bán ra).

Các ngân hàng thương mại lớn cũng điều chỉnh theo hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank giao dịch ở mức 26.134 - 26.384 VND/USD, giảm thêm 2 đồng ở cả hai chiều.

BIDV hạ 9 đồng ở giá mua và 2 đồng ở giá bán, còn 26.168 - 26.384 VND/USD.

VietinBank giảm mạnh hơn, giao dịch quanh 26.147 - 26.384 VND/USD.

Trái ngược với xu hướng trong hệ thống ngân hàng, thị trường tự do lại chứng kiến đợt tăng mạnh của đồng bạc xanh. Tại Hà Nội, giá USD được giao dịch 26.840 VND/USD (mua vào) và 26.925 VND/USD (bán ra), tăng lần lượt 29 và 34 đồng so với hôm qua.

Giới chuyên môn cho rằng nguyên nhân đến từ chênh lệch cung cầu ngoại tệ trên thị trường, khi nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư có nhu cầu mua USD để thanh toán cuối quý, trong khi lượng cung hạn chế.

Đồng USD quốc tế tiếp tục mạnh lên

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) - đo sức mạnh của USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,49%, lên 99,40 điểm.

Đồng bạc xanh đang hướng tới tuần tăng mạnh nhất trong vòng một năm, nhờ sự suy yếu của đồng Yên Nhật và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Tỷ giá USD so với Yên Nhật tăng 0,27%, đạt 153,09 Yên, mức cao nhất kể từ giữa tháng 2. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lo ngại rằng chính phủ mới của Nhật Bản có thể tiếp tục chính sách tài khóa mở rộng, khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) gặp khó trong việc giữ vững lập trường độc lập.

Tại châu Âu, đồng EUR giảm 0,61%, xuống còn 1,1555 USD, do tác động từ tình hình chính trị Pháp. Việc Thủ tướng Sebastien Lecornu và toàn bộ nội các đệ đơn từ chức khiến thị trường lo ngại về nguy cơ bế tắc trong việc thông qua ngân sách thắt lưng buộc bụng của Pháp.

Tình hình tài khóa căng thẳng và thâm hụt ngân sách ngày càng lớn đã làm giảm niềm tin của nhà đầu tư, kéo đồng tiền chung châu Âu xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới đầu tư đang đặt cược 95% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp cuối tháng 10. Tuy nhiên, xác suất cho một đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 12 đã giảm xuống 82%, so với 90% tuần trước.

Các chuyên gia nhận định Fed vẫn thận trọng với rủi ro lạm phát kéo dài, nên việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ diễn ra chậm hơn kỳ vọng, qua đó tiếp tục duy trì sức mạnh của đồng USD trong ngắn hạn.