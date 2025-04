Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 16/4/2025: Có dấu hiệu phục hồi Tỷ giá USD hôm nay 16/4/2025: Đồng USD có dấu hiệu phục hồi nhẹ khi tâm lý rủi ro trên thị trường toàn cầu dần cải thiện. Mặc dù đã nhích khỏi mức thấp nhất trong ba năm so với đồng Euro, nhưng USD vẫn ở gần đáy sáu tháng so với đồng Yên Nhật

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt khác như euro, yen Nhật hay bảng Anh, đã tăng nhẹ lên 99,83 điểm vào ngày 16/4/2025, tăng 0,22 điểm so với hôm trước. Mức tăng này cho thấy đà phục hồi kỹ thuật của đồng USD sau đợt bán tháo mạnh hồi tuần trước.

Chuyên gia Vassili Serebriakov từ ngân hàng UBS cho rằng hiện tại đồng USD không còn được dẫn dắt bởi các yếu tố kinh tế ngắn hạn như chênh lệch lãi suất, mà chủ yếu phản ánh dòng vốn đầu tư toàn cầu.

Các nhà đầu tư đang rút khỏi tài sản Mỹ do lo ngại về sự chững lại của kinh tế, chính sách thuế quan thiếu nhất quán và kỳ vọng tích cực hơn vào khu vực châu Âu.

Tuần này thị trường khá yên ắng do trùng với kỳ nghỉ lễ Phục Sinh ở Mỹ, tuy nhiên giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, đặc biệt là chờ thêm thông tin mới liên quan đến các chính sách thuế của chính quyền Trump.

Chuyên gia Prashant Newnaha của TD Securities nhận định rằng tuần trước là thời điểm của hoạt động tái cơ cấu tài sản, trong khi tuần này phần nào dịu lại nhờ hiệu ứng ngày nghỉ.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro đã giảm 0,28% so với USD, còn 1,1317 USD - thấp hơn mức đỉnh ba năm 1,1473 USD thiết lập tuần trước.

Tâm lý bi quan tại Đức và các tín hiệu thắt chặt tín dụng trong khu vực đồng euro tiếp tục gây áp lực lên đồng tiền chung châu Âu.

Với đồng yen Nhật, USD hiện giao dịch quanh mức 143 yên, vẫn sát đáy sáu tháng là 142,05 yên/USD ghi nhận cuối tuần qua.

Nhật Bản đang tích cực yêu cầu Mỹ gỡ bỏ thuế quan bổ sung, theo lời trưởng đoàn đàm phán Ryosei Akazawa trong chuyến thăm Washington kéo dài ba ngày.

USD cũng phục hồi 0,42% so với đồng franc Thụy Sĩ, lên 0,818 franc sau khi chạm đáy 10 năm vào tuần trước. Trong khi đó, các đồng tiền rủi ro hơn như bảng Anh, đô la Úc và đô la New Zealand đều tăng giá mạnh. Cụ thể, bảng Anh lên 1,3226 USD, đô la Úc đạt 0,6377 USD và đô la New Zealand lên 0,5934 USD, đều là mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.891 đồng/USD, tăng 5 đồng so với ngày hôm qua. Trên thị trường ngân hàng, Vietcombank niêm yết tỷ giá mua - bán ở mức 25.620 - 26.010 đồng/USD, tăng 10 đồng mỗi chiều so với phiên trước.

Về phía các ngân hàng thương mại, mức giá mua USD thấp nhất là tại VIB, với 25.340 đồng tiền mặt và 25.400 đồng cho chuyển khoản. Trong khi đó, HSBC mua tiền mặt USD cao nhất với giá 25.713 đồng, còn chuyển khoản cao nhất là tại VietinBank với 26.065 đồng.

Ở chiều bán ra, VIB giữ mức giá thấp nhất là 25.760 đồng cả tiền mặt và chuyển khoản. Các ngân hàng như NCB, PGBank, SCB và VRB có mức bán tiền mặt cao nhất, lên tới 26.080 đồng/USD. NCB cũng đang dẫn đầu về tỷ giá bán chuyển khoản với mức 26.090 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng tăng nhẹ. Tính đến 4h sáng, giá mua và bán đồng USD lần lượt là 26.063 và 26.163 đồng, tăng 36 đồng so với hôm qua. Điều này cho thấy xu hướng ổn định trở lại của đồng USD sau chuỗi ngày suy yếu mạnh.