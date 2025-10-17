Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 17/10/2025: Giảm nhẹ tại ngân hàng Tỷ giá USD hôm nay 17/10/2025: Tỷ giá USD giảm nhẹ tại ngân hàng, trong bối cảnh Fed được kỳ vọng sớm hạ lãi suất khiến đồng bạc xanh suy yếu.

Ngày 17/10, tỷ giá USD trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.101 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên trước.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết tỷ giá dao động trong khoảng 23.846 - 26.356 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23.896 VND/USD chiều mua vào và 26.306 VND/USD chiều bán ra. So với ngày 16/10, giá mua - bán đều giảm nhẹ, cho thấy xu hướng điều chỉnh hạ trong hệ thống ngân hàng.

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá USD sáng nay đồng loạt giảm nhẹ. Tại Vietcombank, giá mua vào - bán ra lần lượt là 26.116 - 26.356 VND/USD, giảm 8 đồng ở cả hai chiều.

BIDV giao dịch ở mức 26.155 - 26.356 VND/USD, giảm 2 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán.

VietinBank cũng điều chỉnh giảm tương tự, còn 26.137 - 26.356 VND/USD.

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt tại ngân hàng, tỷ giá USD trên thị trường tự do lại tăng mạnh. Vào khoảng 10h sáng, giá USD tự do được giao dịch quanh mức 27.094 đồng chiều mua và 27.194 đồng chiều bán, tăng tới 264 đồng so với ngày 16/10.

Chênh lệch giữa giá USD tại ngân hàng và thị trường tự do hiện lên tới hơn 800 đồng, cho thấy nhu cầu ngoại tệ trong dân vẫn rất lớn. Nhiều người có xu hướng mua USD dự phòng trong bối cảnh thị trường tài chính quốc tế biến động.

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD suy yếu khi Dollar Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm từ 98,37 xuống 98,19 điểm.

Giới đầu tư tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp bước vào chu kỳ cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng 10, với mức giảm dự kiến 25 điểm cơ bản, và có thể thêm một đợt nữa vào tháng 12.

Phát biểu ôn hòa của Chủ tịch Fed Jerome Powell trong tuần này càng củng cố kỳ vọng rằng lãi suất sẽ sớm hạ, khiến USD yếu đi so với các đồng tiền khác. Dòng tiền quốc tế vì thế chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn như vàng và bạc, tạo áp lực giảm thêm lên đồng bạc xanh.

Theo các chuyên gia tài chính, tỷ giá USD tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ chịu tác động kép từ xu hướng chính sách tiền tệ của Mỹ và nhu cầu ngoại tệ trong nước. Nếu Fed thực sự hạ lãi suất như dự báo, USD có thể tiếp tục suy yếu, giúp giảm áp lực nhập khẩu đối với Việt Nam.

Tuy nhiên, mức chênh lệch quá cao giữa tỷ giá ngân hàng và chợ đen cần được theo dõi chặt chẽ để tránh tình trạng đầu cơ, găm giữ ngoại tệ. Nhà đầu tư và người dân nên cân nhắc kỹ trước khi giao dịch, tránh mua vào khi giá USD trên thị trường tự do tăng nóng.