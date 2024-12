Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 18/12/2024: Đồng USD tăng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất Tỷ giá USD hôm nay 18/12/2024: Đồng USD tăng với kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Chỉ số US Dollar Index (DXY) tăng 0,10%, hiện ở mức 106,94.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Tại thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), phản ánh sự thay đổi của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã tăng 0,10% và đạt mức 106,94. Đồng bạc xanh mạnh lên trong phiên giao dịch gần đây sau khi các số liệu bán lẻ tốt hơn kỳ vọng được công bố, đồng thời thị trường chuẩn bị cho các quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng trung ương khác.

Theo báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày 17-12, doanh thu bán lẻ tháng 11 tại Mỹ đã vượt dự báo, tăng 0,7%, nhờ vào sự gia tăng trong mua sắm ô tô và các giao dịch trực tuyến. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi quyết định từ Fed về việc có giảm lãi suất hay không. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường đặt cược 97% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào ngày 18-12.

Juan Perez, giám đốc giao dịch tại Monex USA, cho rằng sự thay đổi của đồng USD không chỉ dựa vào quyết định của Fed mà còn phụ thuộc vào việc ngân hàng trung ương có điều chỉnh lãi suất theo hướng thắt chặt hay không. Ông cho rằng, dù khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất là cao, nhưng quá trình này có thể diễn ra chậm rãi.

So với đồng franc Thụy Sĩ, đồng USD giảm nhẹ 0,2%, đạt mức 0,89270, sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ tháng 7. Đồng euro, hiện đang chứng kiến mức giảm gần 5% so với USD trong năm nay, cũng giảm 0,24% xuống còn 1,048825 USD trong phiên giao dịch gần đây. Chỉ số DXY đã chạm mức cao nhất trong phiên là 107,08, trước khi kết thúc ở mức 106,94, tăng 0,10%.

Đồng yên Nhật đã tăng giá so với USD, khi thị trường giảm bớt kỳ vọng vào việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào ngày 19-12. Đồng yên tăng 0,42%, đạt mức 153,52 yên/USD. Cùng lúc, đồng bảng Anh cũng tăng giá sau khi dữ liệu cho thấy mức tăng trưởng tiền lương tại Anh cao hơn dự báo trong ba tháng tính đến tháng 10. Ngân hàng Anh sẽ đưa ra quyết định về lãi suất vào ngày 19-12, và đồng bảng Anh tăng 0,16%, đạt 1,27040 USD.

Trong khi đó, đồng AUD giảm 0,6% so với USD, xuống còn 0,6332 USD. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển dự báo sẽ cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản trong tuần này, trong khi Ngân hàng Trung ương Nauy dự kiến giữ nguyên mức lãi suất.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Về tỷ giá trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 24.270 VND/USD, giảm 2 đồng so với ngày trước đó. Các ngân hàng thương mại có thể giao dịch trong phạm vi từ 23.058 – 25.483 VND/USD theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá tham khảo được niêm yết như sau: Vietcombank ở mức 25.153 - 25.483 VND/USD, giảm 2 đồng mỗi chiều so với phiên trước. VietinBank ghi nhận mức 25.180 - 25.483 VND/USD, trong khi Techcombank có tỷ giá mua vào 25.175 VND/USD và bán ra 25.483 VND/USD.

Ở thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay dao động trong khoảng 25.625 - 25.725 VND/USD, giảm 25 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Chênh lệch giá mua vào giữa thị trường tự do và ngân hàng hiện lên tới 472 đồng, trong khi chênh lệch giá bán ra ít nhất là 242 đồng.