Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 18/9/2024: Đồng USD tăng giá Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Rạng sáng 18/9/2024, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 4 đồng, hiện ở mức 24.141 đồng.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sự biến động của đồng đô la Mỹ so với 6 tiền tệ quan trọng khác, đã tăng nhẹ 0,25%, lên mức 101,01.

Đô la Mỹ đã mạnh lên so với phần lớn các đồng tiền chính khác trong phiên giao dịch gần đây, nhờ vào số liệu bán lẻ tích cực hơn dự đoán, hỗ trợ quan điểm thận trọng hơn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong việc giảm lãi suất lần đầu tiên trong hơn 4 năm, tại cuộc họp chính sách diễn ra hôm nay.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày 17 tháng 9, doanh số bán lẻ của nước này đã bất ngờ tăng 0,1% trong tháng 8, cho thấy kinh tế Mỹ vẫn ổn định trong quý thứ ba của năm.

Cơ quan quản lý tài chính của Mỹ, Fed, sẽ công bố quyết định về mức lãi suất mới sau cuộc họp vào ngày 18 và 19/9.

Chủ tịch Fed, Jerome Powell, sẽ có buổi họp báo sau cuộc họp để thông báo quyết định này. Lần cuối cùng Fed giảm lãi suất là vào tháng 3 năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Theo Marvin Loh, chuyên gia chiến lược tại State Street, tất cả các thị trường hiện đều chú ý đến cuộc họp của Fed.

Đồng đô la Mỹ đã tăng giá so với đồng yên Nhật và đồng franc Thụy Sĩ, nhưng giảm giá so với đồng euro. Các hợp đồng tương lai cho thấy thị trường dự đoán có 63% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, cao hơn so với dự đoán 30% tuần trước.

Dữ liệu kinh tế mới cho thấy doanh nghiệp Mỹ có lượng hàng tồn kho tăng 0,3% vào tháng 7, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của Fed. Axel Merk, từ Merk Investments, nhận định rằng thị trường đang kỳ vọng nhiều đợt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Ngân hàng Nhật Bản không thay đổi lãi suất trong cuộc họp ngày 20/9 nhưng có thể tăng lãi suất sau này. Ngân hàng Anh giữ lãi suất 5% trong cuộc họp ngày 19/9, dù thị trường dự báo có thể giảm.

Đồng bảng Anh tăng giá 3,41% so với đô la Mỹ, nhờ kinh tế Anh phục hồi và lạm phát ổn định. Đồng bảng Anh giảm 0,37%, còn 1,31665 USD sau phiên giao dịch gần nhất.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Ngân hàng Nhà nước đã công bố tỷ giá trung tâm VND/USD cho ngày 18/9 là 24.141 đồng, tăng nhẹ 4 đồng so với ngày trước.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước ổn định ở mức mua vào là 23.400 đồng và tăng 5 đồng ở mức bán ra là 25.298 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tại Hà Nội vào lúc 6 giờ 38 phút sáng nay ghi nhận mức tăng đáng kể, với giá mua vào là 24.813 đồng và giá bán ra là 24.899 đồng/USD.

Vietcombank đã tăng giá mua và bán USD, với mức hiện tại là 24.400 – 24.770 đồng/USD, tăng 50 đồng so với ngày hôm trước.

BIDV cũng niêm yết tỷ giá mua và bán USD tăng 50 đồng, đạt mức 24.430 – 24.770 đồng/USD.

Vietinbank công bố mức tăng mạnh nhất, với tỷ giá mua và bán USD là 24.300 – 24.800 đồng/USD, tăng 80 đồng.

Eximbank cập nhật tỷ giá mua và bán USD là 24.420 – 24.780 đồng/USD, tăng 60 đồng so với phiên trước.