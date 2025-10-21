Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 21/10/2025: Ngân hàng đồng loạt giảm giá mua - bán Tỷ giá USD hôm nay 21/10/2025: Có xu hướng hạ nhiệt, nhiều ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm giá mua - bán. Tỷ giá USD thế giới biến động nhẹ quanh 98,3 điểm

Tỷ giá USD trong nước hôm nay 21/10/2025

Sáng nay (21/10), tỷ giá USD trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.099 VND/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước.

Với biên độ dao động ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng từ 23.843 đến 26.354 VND/USD.

Tại Cục Quản lý Ngoại hối, tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các ngoại tệ khác vẫn duy trì ở mức 24.896 - 26.306 VND/USD, không thay đổi so với hôm qua.

Tại Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.113 - 26.353 VND/USD, giảm 3 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với sáng hôm qua.

BIDV cũng điều chỉnh tương tự, niêm yết giá mua vào 26.153 và bán ra 26.353 VND/USD.

Techcombank có động thái trái chiều khi tăng nhẹ 2 đồng ở chiều mua (26.078 VND/USD) nhưng lại giảm 3 đồng ở chiều bán (26.353 VND/USD).

ACB giữ nguyên mức mua vào 26.140 VND/USD và giảm nhẹ 3 đồng ở chiều bán xuống 26.353 VND/USD.

SHB duy trì ổn định ở mức 26.020 - 26.356 VND/USD, không có thay đổi so với ngày trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD sáng nay tăng nhẹ. Giá mua bán phổ biến ở mức 27.247 - 27.367 đồng/USD, tăng lần lượt 7 đồng và 27 đồng so với sáng qua.

Theo giới phân tích, từ nay đến cuối năm 2025, thị trường ngoại hối trong nước có thể tiếp tục đối mặt với nhiều biến động khó lường. Kịch bản cơ sở cho thấy tỷ giá USD/VND sẽ tăng nhẹ, ở mức 2–3% so với cuối năm 2024. Mức tăng này được đánh giá là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

Tuy nhiên, vẫn có những yếu tố có thể khiến tỷ giá biến động mạnh hơn dự kiến. Chênh lệch lãi suất giữa VND và USD có thể khiến dòng vốn chuyển sang USD, làm gia tăng nhu cầu và tạo áp lực tăng tỷ giá. Nếu xuất khẩu giảm tốc trong khi nhập khẩu tăng, cán cân thương mại thâm hụt cũng có thể khiến đồng VND yếu đi so với USD.

Ở chiều ngược lại, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện chính sách cắt giảm lãi suất như dự báo, áp lực tăng của tỷ giá USD có thể giảm bớt. Việc các dòng vốn đầu tư quốc tế quay trở lại thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam, cũng là yếu tố hỗ trợ tích cực cho đồng nội tệ.

Dù vậy, thời điểm và mức độ tác động của các yếu tố này vẫn phụ thuộc vào diễn biến thực tế của kinh tế toàn cầu. Doanh nghiệp trong nước được khuyến nghị nên theo dõi sát diễn biến tỷ giá USD để chủ động ứng phó, tránh rủi ro từ các biến động bất ngờ.

Tỷ giá USD thế giới biến động nhẹ khi chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD đang dao động quanh vùng 98,3 điểm theo chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt như euro, yen Nhật, bảng Anh và franc Thụy Sĩ.

Suốt phiên giao dịch gần nhất, USD không tìm được động lực tăng giá do tác động từ việc chính phủ Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng đóng cửa kéo dài sang ngày thứ 19 mà chưa có giải pháp rõ ràng.

Các cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện vẫn chưa phá vỡ được thế bế tắc ngân sách, khiến đây trở thành giai đoạn gián đoạn hoạt động chính phủ dài thứ ba trong lịch sử hiện đại của Hoa Kỳ. Tình hình này khiến giới đầu tư giảm niềm tin vào khả năng phục hồi của đồng USD trong ngắn hạn.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến tỷ giá USD là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong các cuộc họp tới. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường gần như định giá 100% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và khoảng 96% khả năng tiếp tục cắt giảm vào tháng 12.

Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, ông Alberto Musalem, cũng bày tỏ quan điểm rằng nếu lạm phát được kiểm soát và rủi ro việc làm gia tăng, Fed có thể cắt giảm thêm một lần nữa. Ông cho rằng ngân hàng trung ương không nên cố định lộ trình chính sách, mà cần tiếp cận linh hoạt, cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định giá cả.

Cuối tuần này, Mỹ sẽ công bố báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 - dữ liệu quan trọng giúp Fed đánh giá lạm phát trước khi đưa ra quyết định chính sách tiền tệ trong cuộc họp sắp tới.

Bên cạnh các yếu tố nội địa, tỷ giá USD còn chịu ảnh hưởng từ mối quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Sau giai đoạn căng thẳng leo thang, hai bên đang phát đi tín hiệu hòa dịu. Tổng thống Donald Trump cho biết ông mong muốn Trung Quốc mua lại lượng đậu nành tương đương thời kỳ trước và tin tưởng hai nước có thể đạt thỏa thuận. Ông cũng để ngỏ khả năng giảm một phần thuế quan, với điều kiện Bắc Kinh phải có hành động tương xứng.

Trong vài ngày tới, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong để chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tháng này. Những tín hiệu tích cực từ tiến trình này giúp tâm lý thị trường ổn định hơn và phần nào hạn chế đà giảm của đồng USD.

Đồng USD tăng nhẹ so với yen Nhật trong phiên đầu tuần khi giới đầu tư hướng sự chú ý đến tình hình chính trị tại Nhật Bản. Bà Sanae Takaichi gần như chắc chắn trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của nước này, khiến thị trường lo ngại về chính sách tài khóa mở rộng có thể gây áp lực lên đồng yen.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ nhóm họp vào ngày 30/10 để quyết định bước đi tiếp theo, với xác suất tăng lãi suất ước tính khoảng 23% theo dữ liệu từ LSEG. Trong khi đó, đồng euro có xu hướng tăng nhẹ so với USD khi căng thẳng chính trị tại Pháp hạ nhiệt, dù tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn bao trùm.