Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 22/10/2025: Đồng USD tăng nhẹ trong khi Yen Nhật giảm Tỷ giá USD hôm nay 22/10/2025: Chỉ số DXY tăng 0,38%, đạt mức 98,96 điểm khi đồng Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần

Diễn biến tỷ giá USD trên thị trường quốc tế

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY – thước đo biến động của tỷ giá USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,38%, đạt mức 98,96 điểm. Đồng USD được hỗ trợ khi giới đầu tư tìm đến tài sản an toàn giữa bối cảnh bất ổn toàn cầu.

Đồng Yên Nhật giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần, khi bà Sanae Takaichi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản. Đồng Yên mất 0,76%, còn 151,895 Yên/USD, ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong hai tuần, qua đó góp phần củng cố sức mạnh của tỷ giá USD.

Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền lớn giao dịch trong biên độ hẹp. Đồng EUR giảm 0,3% xuống 1,161 USD, dù tình hình chính trị tại Pháp đã ổn định hơn. Đồng Bảng Anh cũng yếu đi so với đồng USD sau khi Anh công bố số liệu nợ công tăng cao nhất kể từ đại dịch.

Tâm lý nhà đầu tư phần nào được cải thiện khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, tỷ giá USD vẫn giữ vai trò chủ đạo trên thị trường khi dòng tiền tiếp tục tìm đến các tài sản an toàn.

Giới phân tích dự báo tỷ giá USD có thể duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn, nhất là khi đồng Yên suy yếu và đồng EUR chịu áp lực.

Trong nước, sự ổn định của tỷ giá trung tâm giúp giảm bớt tác động từ biến động bên ngoài, nhưng thị trường tự do vẫn phản ứng nhanh trước các diễn biến quốc tế.

Tỷ giá USD trung tâm ổn định, ngân hàng thương mại biến động nhẹ

Sáng 22/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD trung tâm ở mức 25.099 VND/USD, không đổi so với ngày 21/10.

Theo biên độ ±5%, tỷ giá trần hôm nay là 26.354 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.844 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở mức 23.895 - 26.303 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đầu giờ sáng tăng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Đồng USD được giao dịch ở mức 27.230 đồng/USD (mua) và 27.287 đồng/USD (bán), cùng tăng 63 đồng/USD so với phiên trước.

Tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD biến động nhẹ nhưng vẫn duy trì quanh mức cao. Vietcombank niêm yết 26.123 đồng/USD (mua) và 26.353 đồng/USD (bán), tăng 7 đồng/USD ở chiều mua nhưng giảm 3 đồng/USD ở chiều bán.

BIDV niêm yết giá mua vào 26.153 đồng/USD và bán ra 26.353 đồng/USD, giảm 3 đồng/USD ở cả hai chiều so với phiên trước.

Vietinbank cũng ghi nhận mức giảm tương tự, với giá mua 25.973 đồng/USD và giá bán 26.353 đồng/USD.

Tại Agribank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 26.172 đồng/USD (mua) và 26.353 đồng/USD (bán), giảm 3 đồng/USD ở cả hai chiều giao dịch.