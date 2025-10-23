Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 23/10/2025: Giữ vững đà tăng Tỷ giá USD hôm nay 23/10/2025: Đồng USD đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của các đồng tiền lớn khác.

Tỷ giá USD quốc tế duy trì sức mạnh, Dollar Index tiếp tục tăng

Trên thị trường thế giới, tỷ giá USD vẫn duy trì đà tăng ổn định. Chỉ số Dollar Index (DXY), đo sức mạnh đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đạt 99,07 điểm, tăng 0,1% so với phiên liền trước.

Theo Reuters, đồng USD đã tăng phiên thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi sự suy yếu của các đồng tiền lớn khác. Đồng bảng Anh giảm mạnh sau khi Anh công bố chỉ số lạm phát tháng 9 chỉ đạt 3,8%, thấp hơn kỳ vọng. Việc này khiến tỷ giá USD tiếp tục hưởng lợi khi nhà đầu tư tăng nắm giữ đồng bạc xanh như một tài sản an toàn.

Tại Nhật Bản, đồng yên nhích nhẹ so với tỷ giá USD sau khi chạm đáy một tuần trước đó. Chính phủ mới của Thủ tướng Sanae Takaichi được cho là đang chuẩn bị một gói kích thích kinh tế quy mô lớn, ước tính hơn 13,9 nghìn tỷ yên (khoảng 92 tỷ USD), nhằm hỗ trợ người dân trong bối cảnh giá cả leo thang.

Trong khi đó, đồng bảng Anh giảm 0,5% so với tỷ giá USD, xuống 1,3307 USD, thấp nhất trong hơn một tuần. Đồng thời, bảng Anh cũng giảm 0,43% so với euro, xuống 87,04 pence/euro.

Giới đầu tư dự đoán khả năng Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã tăng lên tới 75%, so với mức 46% trước khi công bố dữ liệu lạm phát.

Tại thị trường châu Á, tỷ giá USD giảm 0,1%, còn 151,76 yên/USD. Dù vậy, đồng bạc xanh vẫn duy trì vị thế mạnh khi đồng yên Nhật mất giá tới 2,5% kể từ đầu tháng, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7.

Giới phân tích cho rằng, chính sách tài khóa mở rộng mà chính phủ Nhật Bản dự kiến triển khai có thể tiếp tục gây áp lực khiến đồng yên suy yếu, qua đó hỗ trợ tỷ giá USD duy trì xu hướng tích cực trong ngắn hạn.

Tỷ giá USD trong nước giảm nhẹ tại hầu hết ngân hàng thương mại

Cập nhật tỷ giá USD hôm nay 23/10, đồng bạc xanh giảm nhẹ so với phiên liền trước. Tại Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá trung tâm được công bố ở mức 25.098 VND/USD, giảm 1 đồng so với sáng 22/10.

Theo biên độ ±5%, tỷ giá trần là 26.352 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.843 VND/USD. Tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, mức tham khảo niêm yết 23.894 - 26.302 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD biến động nhẹ: Vietcombank niêm yết 26.152 - 26.352 VND/USD, giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

BIDV giảm mạnh hơn, hạ tới 61 đồng ở chiều mua và 1 đồng ở chiều bán, còn 26.092 - 26.352 VND/USD.