Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Đồng bạc xanh đi ngang, chờ tín hiệu từ Fed Tỷ giá USD hôm nay 24/10: Trong nước ổn định, còn trên thị trường quốc tế đồng bạc xanh đi ngang khi nhà đầu tư chờ quyết định hạ lãi suất từ Fed và dữ liệu CPI Mỹ.

Tỷ giá USD trong nước giữ ổn định, chênh lệch giá giữa các ngân hàng thu hẹp

Sáng 24/10, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá USD trung tâm ở mức 25.098 đồng, không thay đổi so với ngày 23/10. Mức tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện ở mức 23.894 – 26.302 đồng (mua vào – bán ra), giảm nhẹ so với phiên trước.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục xu hướng tăng. Vào lúc 9 giờ sáng, đồng USD được giao dịch ở mức 27.343 đồng/USD (mua vào) và 27.463 đồng/USD (bán ra), tăng 34 đồng/USD ở cả hai chiều. Diễn biến này cho thấy khoảng cách giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng vẫn ở mức cao.

Tại hệ thống ngân hàng, tỷ giá USD biến động nhẹ so với phiên trước.

Vietcombank niêm yết 26.122 – 26.352 đồng/USD (mua – bán), giảm 1 đồng ở cả hai chiều.

BIDV duy trì tỷ giá USD ở mức 26.152 – 26.352 đồng/USD, giảm 1 đồng.

VietinBank tăng 37 đồng ở chiều mua (25.970 đồng/USD) nhưng giảm 1 đồng ở chiều bán, còn 26.352 đồng/USD.

Agribank giảm nhẹ, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.190 – 26.352 đồng/USD.

Nhìn chung, chênh lệch giữa các ngân hàng thương mại đang thu hẹp dần, cho thấy thị trường ngoại hối đang dần ổn định sau giai đoạn biến động mạnh hồi đầu tháng 10.

Tỷ giá USD quốc tế đi ngang – nhà đầu tư chờ dữ liệu lạm phát Mỹ

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD-Index (DXY) đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt duy trì quanh mức 99,01 điểm – gần như đi ngang so với hôm qua. Các nhà đầu tư giữ thái độ thận trọng trước thời điểm công bố báo cáo lạm phát Mỹ và cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed.

Giới phân tích cho rằng, tỷ giá USD có thể sẽ tăng nhẹ trong ngắn hạn nếu dữ liệu CPI tháng 9 của Mỹ cao hơn dự kiến. Theo dự báo, CPI tổng thể sẽ tăng 0,4% và CPI lõi tăng 0,3% so với tháng trước. Các kết quả này sẽ cung cấp thêm cơ sở để Fed điều chỉnh chính sách lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Hiện các nhà đầu tư gần như chắc chắn Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tuần tới. Tuy nhiên, việc tỷ giá USD có duy trì được sức mạnh hay không còn phụ thuộc vào triển vọng kinh tế Mỹ và diễn biến lạm phát.

Theo giới chuyên gia, đồng bạc xanh đang bước vào giai đoạn “thử sức” – khi lợi suất trái phiếu giảm và kỳ vọng cắt giảm lãi suất gia tăng. Nếu Fed phát đi tín hiệu cắt giảm thêm vào tháng 12, tỷ giá USD có thể chịu áp lực giảm so với các đồng tiền mạnh khác như euro và yen Nhật.

Tại khu vực châu Á, đồng yen Nhật đi ngang so với USD sau khi dữ liệu mới cho thấy giá tiêu dùng cốt lõi vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Điều này khiến tỷ giá USD/JPY tạm thời ổn định, nhưng áp lực tăng giá của USD vẫn hiện hữu nếu Mỹ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng chậm hơn dự kiến.

Ngoài ra, thị trường còn theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc trong tuần tới. Cuộc gặp này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá USD, khi giới đầu tư kỳ vọng về một thỏa thuận “ngừng bắn” trong căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo ông Joseph Capurso, Trưởng bộ phận kinh tế quốc tế của CBA, dù cuộc gặp Trump – Tập có thể giúp xoa dịu tâm lý thị trường, nhưng khả năng đạt được đột phá thực chất là rất thấp. Do đó, tỷ giá USD nhiều khả năng chỉ dao động trong biên độ hẹp.

Các chuyên gia dự báo, nếu Fed giảm lãi suất đúng kế hoạch, tỷ giá USD có thể yếu đi trong ngắn hạn nhưng sẽ phục hồi về cuối năm nhờ dòng vốn đầu tư quay lại Mỹ khi rủi ro toàn cầu tăng cao.