Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 26/11/2024: Đồng USD thế giới và trong nước tiếp tục giảm Tỷ giá USD hôm nay 26/11/2024: Đồng USD đã giảm từ mức cao nhất trong 2 năm, khi ông Trump chọn nhà quản lý quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng USD so với sáu đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã giảm 0,66%, xuống còn 106,89. Đồng USD suy yếu so với mức cao nhất trong hai năm của nó trong phiên giao dịch gần đây.

Sự giảm giá của đồng USD cũng được thúc đẩy bởi thông tin từ thị trường Kho bạc Mỹ, khi Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump thông báo chọn Giám đốc Quỹ đầu cơ Scott Bessent làm Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ. Trong thông báo trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump ca ngợi ông Bessent là một trong những nhà đầu tư hàng đầu thế giới và là một chiến lược gia địa chính trị và kinh tế đáng kính. Tổng thống đắc cử bày tỏ niềm tin rằng ông Bessent sẽ giúp đưa nền kinh tế Mỹ bước vào một kỷ nguyên thịnh vượng mới.

Thông tin này đã làm giảm lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 14 điểm cơ bản. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm cũng giảm mạnh, kéo theo sự suy yếu của đồng USD. Tuy nhiên, ông Bessent được biết đến là một chuyên gia tài chính lão luyện tại Phố Wall và công khai ủng hộ đồng USD cũng như các chính sách thuế quan.

Thị trường giao dịch trong tuần này khá thưa thớt, đặc biệt trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn của Mỹ vào ngày 28 và 29/11. Dữ liệu chính được công bố trong tuần này bao gồm GDP quý III của Mỹ và chỉ số giá Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 10. Đồng USD đã tăng liên tục trong tám tuần qua khi thị trường kỳ vọng các chính sách của ông Trump sẽ thúc đẩy lạm phát và tiếp tục hỗ trợ đồng bạc xanh.

Trong khi đó, đồng EUR đã tăng 0,83%, lên mức 1,0503 USD, phục hồi sau khi giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ cuối năm 2022. Đồng USD cũng suy yếu 0,37% so với đồng yên Nhật, xuống mức 154,16 yên. Đồng EUR đã bị ảnh hưởng vào cuối tuần trước do dữ liệu yếu từ các cuộc khảo sát sản xuất của châu Âu, trái ngược với các số liệu khả quan từ Mỹ. Điều này đã làm giảm lợi suất trái phiếu châu Âu và tạo ra kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ cắt giảm lãi suất mạnh mẽ, có thể giảm 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Trái lại, thị trường cũng giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 12, từ 75% xuống còn 54%, theo công cụ theo dõi Fed của CME Group. Thị trường hiện dự đoán, đến cuối năm tới, ECB có thể giảm lãi suất khoảng 150 điểm cơ bản, trong khi Fed chỉ nới lỏng khoảng 75 điểm cơ bản. Biên bản cuộc họp gần đây nhất của Fed dự kiến sẽ được công bố, cung cấp thêm thông tin về quan điểm của Ngân hàng Trung ương Mỹ đối với các quyết định chính sách tiền tệ.

Cuối cùng, đồng bảng Anh tăng 0,33%, đạt mức 1,2572 USD, sau khi chạm mức thấp nhất trong sáu tuần là 1,2484 USD.

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Tỷ giá trung tâm của đồng VND/USD được Ngân hàng Nhà nước niêm yết vào đầu tuần ở mức 24.292 VND/USD, giảm 3 đồng so với phiên đầu tuần trước. Theo biên độ tỷ giá +/-5% mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch, tỷ giá trần và sàn hiện ở mức 23.077 VND/USD và 25.506 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo mua vào - bán ra là 23.400 VND/USD và 25.450 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, như Vietcombank, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.167 VND/USD (mua vào) và 25.506 VND/USD (bán ra), giảm 3 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Cùng lúc đó, tại VietinBank, tỷ giá mua vào - bán ra USD đang ở mức 25.200 VND/USD và 25.506 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, như Techcombank, tỷ giá mua vào - bán ra USD ở mức 25.160 VND/USD và 25.506 VND/USD. Tại Eximbank, tỷ giá USD/VND sáng nay là 25.200 VND/USD (mua vào) và 25.506 VND/USD (bán ra).

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND sáng nay được ghi nhận ở mức 25.740 VND/USD (mua vào) và 25.840 VND/USD (bán ra), tăng 90 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Điều này có nghĩa là giá USD mua vào tại các thị trường tự do hiện cao hơn tới 580 đồng so với các ngân hàng. Trong khi đó, chênh lệch giá bán ra giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do là ít nhất 334 đồng.

Trong phiên giao dịch ngày 25/11, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục can thiệp vào thị trường mở. Cụ thể, trên kênh mua kỳ hạn, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 19.999,91 tỷ đồng với kỳ hạn 7 ngày và lãi suất 4%/năm. Tất cả 19.999,91 tỷ đồng đã được trúng thầu. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày, và toàn bộ 500 tỷ đồng tín phiếu cũng đã trúng thầu với lãi suất 4%.

Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất kỳ hạn qua đêm tại phiên giao dịch ngày 21/11 hiện ở mức 4,06%, giảm 0,13% so với phiên trước đó. Các kỳ hạn khác có lãi suất lần lượt là 4,22% cho kỳ hạn 1 tuần, 4,54% cho kỳ hạn 2 tuần, và 4,84% cho kỳ hạn 1 tháng.