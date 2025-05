Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 29/5/2025: Tỷ giá tự do tăng nhẹ ngày thứ hai nhờ lạc quan thương mại Tỷ giá USD hôm nay 29/5/2025: Tỷ giá trung tâm hôm nay (29/5) được Ngân hàng Nhà nước tăng 12 đồng lên mức 24.947 VND/USD. Giá USD tự do tiếp tục tăng giá sang ngày thứ hai liên tiếp nhờ tâm lý lạc quan rằng các thỏa thuận thương mại sẽ hỗ trợ triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá trung tâm hôm nay (29/5) được Ngân hàng Nhà nước tăng 12 đồng ở mức 24.947 VND/USD so với mức niêm yết hôm qua.

Áp dụng biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.750 - 26.144 VND/USD.

Tỷ giá mua bán tham khảo cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở vùng 23.750 - 26.144 VND/USD.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 29/5/2025 tăng nhẹ ở cả hai chiều mua - bán so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26,260 - 26,360 đồng/USD.

Tỷ giá USD trong nước Ngày 29/5/2025 Thay đổi so với phiên hôm trước Ngân hàng Mua Bán Mua Bán Vietcombank 25750 26140 40 40 VietinBank 25786 26146 196 46 BIDV 25786 26146 56 56 Techcombank 25766 26142 43 44 Eximbank 25755 26185 45 55 Sacombank 25760 26140 35 35

Theo bảng tỷ giá ngày 29/5/2025, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong nước đồng loạt ghi nhận mức tăng đáng kể ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

VietinBank là ngân hàng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trong ngày. Giá mua USD tại đây tăng tới 196 đồng, lên 25.786 VND/USD, trong khi giá bán cũng tăng 46 đồng, đạt 26.146 VND/USD. Mức tăng ấn tượng này đưa VietinBank trở thành nơi có tỷ giá mua USD cao nhất phiên.

BIDV và Techcombank cùng niêm yết giá mua ở mức 25.786 VND/USD và 25.766 VND/USD, tăng lần lượt 56 đồng và 43 đồng so với hôm qua. Giá bán tại cả hai ngân hàng này cũng tăng tương ứng, cho thấy tâm lý thị trường đang nghiêng về khả năng đồng USD tiếp tục lên giá.

Vietcombank điều chỉnh tăng 40 đồng cho cả chiều mua và bán, đưa giá bán lên 26.140 VND/USD, ngang bằng với mức tại Sacombank.

Eximbank là ngân hàng duy nhất trong nhóm có giá bán cao vượt trội ở mức 26.185 VND/USD, dù mức tăng trong ngày là 55 đồng, không quá đột biến so với các ngân hàng khác.

Tỷ giá USD thế giới ngày 29/5/2025

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, đã giao dịch ở mức 99,90 tăng 0,29% so với hôm qua, theo ghi nhận lúc 4h30 (giờ Việt Nam).

Đồng đô la Mỹ (USD) tiếp tục tăng giá nhờ tâm lý lạc quan rằng các thỏa thuận thương mại sẽ hỗ trợ triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ. Trong khi đó, đồng Yên Nhật (JPY) suy yếu sau khi chính phủ Nhật Bản chứng kiến nhu cầu trái phiếu kỳ hạn 40 năm thấp kỷ lục.

Niềm tin vào nền kinh tế Mỹ được cải thiện sau khi Tổng thống Donald Trump quyết định hoãn kế hoạch áp thuế 50% lên hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu vào cuối tuần trước. Trước đó, Mỹ cũng đạt được một thỏa thuận với Trung Quốc nhằm giảm thuế qua lại. Theo chuyên gia Karl Schamotta từ Corpay, việc đảo ngược nhanh chóng các đe dọa thuế đã hỗ trợ tâm lý rủi ro toàn cầu và cải thiện cái nhìn về triển vọng kinh tế Mỹ, qua đó đẩy giá đồng USD lên cao.

Nhà đầu tư cũng đang chờ kết quả kinh doanh của Nvidia sau khi thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa ngày thứ Tư. Nếu kết quả tốt, tâm lý thị trường sẽ tiếp tục tích cực và hỗ trợ đồng USD.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ công bố biên bản cuộc họp tháng Năm vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, giới chuyên gia không kỳ vọng có thay đổi lớn. Fed đã giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp này và nhấn mạnh các rủi ro lạm phát và thất nghiệp gia tăng. Đồng thời, dữ liệu niềm tin người tiêu dùng công bố hôm thứ Ba mạnh hơn dự kiến, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định. Trong khi chưa có dấu hiệu rõ ràng về suy yếu, Fed có thể sẽ tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Trên thị trường ngoại hối, đồng euro giảm 0,14% so với USD, giao dịch ở mức 1,1312 USD. Đồng USD tăng 0,33% so với đồng Yên, lên 144,8 JPY. Chỉ số DXY đo sức mạnh của USD so với rổ sáu đồng tiền chính tăng 0,23%, đạt 99,75 điểm.

Tại Nhật Bản, nhu cầu tại phiên đấu giá trái phiếu chính phủ 40 năm hôm thứ Tư rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7, giữa bối cảnh nhà đầu tư bán mạnh trái phiếu siêu dài hạn. Thông tin rằng Nhật Bản có thể cắt giảm lượng phát hành loại trái phiếu này đã khiến đồng Yên giảm khoảng 1% trong phiên trước đó.

Tình trạng nhu cầu yếu với trái phiếu dài hạn cũng làm nổi bật mối lo ngại về thâm hụt ngân sách gia tăng toàn cầu. Nhà đầu tư đang theo dõi sát quá trình thông qua dự luật chi tiêu và ngân sách của Quốc hội Mỹ, có thể khiến nợ công tăng thêm hàng nghìn tỷ USD.

Tại các thị trường khác, đồng đô la Úc giảm 0,42% xuống 0,6416 USD sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát tiêu dùng tại nước này giữ nguyên trong tháng 4, củng cố kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất.

Trong khi đó, đồng đô la New Zealand nhích nhẹ 0,07% lên 0,595 USD. Ngân hàng Trung ương New Zealand vừa cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản như dự báo, nhưng đồng thời phát tín hiệu cho thấy chu kỳ nới lỏng chính sách có thể sắp kết thúc, trái với kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư.