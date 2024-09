Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 7/9/2024: Đồng USD trong nước giảm mạnh Tỷ giá USD hôm nay 7/9/2024: NHNN công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 20 đồng, hiện ở mức 24.202 đồng.

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 - 25.450 đồng/USD (mua - bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay bật giảm chiều mua, tăng chiều bán so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.062 - 25.117 đồng/USD, giảm mạnh 42 đồng/USD chiều mua vào và tăng 48 đồng/USD chiều bán ra so với phiên giao dịch trước đó.

Các ngân hàng thương mại có phiên thứ 2 liên tiếp giảm mạnh giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.400 – 24.770 đồng/USD, giảm mạnh 150 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

BIDV niêm yết giá mua - bán USD đứng ở mức 24.445 - 24.785 đồng/USD, giảm mạnh 140 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại Vietinbank niêm yết giá mua - bán USD ở mức 24.270 - 24.770 đồng/USD, giảm mạnh 150 đồng/USD chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Eximbank niêm yết giá mua - bán USD giao dịch ở mức 24.420 - 24.780 đồng/USD, giảm mạnh 130 đồng/USD cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,08%, đạt mốc 101,19.

Đồng USD tăng trong phiên giao dịch vừa qua, sau khi dữ liệu cho thấy việc làm tại Mỹ tăng trưởng thấp hơn dự kiến vào tháng 8, tạo tiền đề cho việc cắt giảm lãi suất ở tốc độ vừa phải của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cục Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho biết vào cuối tuần trước rằng, biên chế phi nông nghiệp đã tăng 142.000 việc làm vào tháng trước, sau khi tăng 89.000 việc làm vào tháng 7. Các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters đã dự báo mức tăng 160.000 việc làm, theo sau mức tăng 114.000 việc làm vào tháng 7 như đã báo cáo trước đó.

Đồng USD ban đầu giảm ngay khi dữ liệu việc làm được công bố, sau đó nhanh chóng phục hồi trở lại. Đồng bạc xanh cũng tìm thấy sự hỗ trợ khi cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác bị bán tháo vào cuối tuần qua.

Các nhà giao dịch hiện đang đặt cược 31% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất chính sách của mình trong phạm vi 4,75%-5% tại cuộc họp sắp tới dự kiến diễn ra vào hai ngày 17 và 18-9, theo dữ liệu của LSEG. Trước khi bản báo cáo được công bố, thị trường đã đặt cược khoảng 43% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ở mức 25 điểm cơ bản.

Karl Schamotta, chiến lược gia thị trường trưởng tại công ty thanh toán Corpay ở Toronto cho biết: “Việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9 của Ngân hàng trung ương vẫn khó có thể xảy ra, nhưng thông cáo hôm nay đã cung cấp bằng chứng rõ ràng về sự suy giảm mạnh mẽ trên thị trường lao động và sẽ củng cố khả năng Fed sẽ tiến hành ít nhất một lần cắt giảm lãi suất lớn trong những tháng tới”.

Các nhà giao dịch đã bán đồng USD trong vài tháng qua vì lo ngại rằng nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, sẽ đòi hỏi việc cắt giảm lãi suất mạnh.

Các nhà hoạch định chính sách của Fed ngày 6/9 vừa qua ám chỉ rằng, họ đã sẵn sàng bắt đầu một loạt các đợt cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ trong hai tuần nữa, lưu ý rằng thị trường lao động đang hạ nhiệt.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã ra hiệu rằng, trọng tâm của Ngân hàng Trung ương đang chuyển từ chống lạm phát sang ngăn chặn sự suy thoái của thị trường việc làm, đồng thời thể hiện quan điểm ủng hộ việc bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ trong thời gian tới, tại Hội nghị Kinh tế thường niên ở Jackson Hole vào tháng trước.