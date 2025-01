Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 8/1/2025: USD suy yếu làm giá vàng tăng vọt Tỷ giá USD hôm nay 8/1/2025: Tỷ giá trung tâm giảm về mức 24.332 đồng. Thị trường tự do tiếp tục có phiên thứ 2 liên tiếp giảm mạnh so với phiên trước

Tỷ giá USD hôm nay trong nước

Cụ thể, tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền VND/USD được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng trong phiên ngày 8/1 ở mức 24.332 đồng, giảm 5 đồng so với mức công bố trước đó.

Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.400 – 25.450 đồng/USD (mua – bán), đi ngang chiều mua và chiều bán ra so với phiên trước đó.

Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD là 25.178 - 25.548 đồng/USD, mua vào và bán ra.

Ngân hàng TPB đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.390 VND

Ngân hàng TPB đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.430 VND

Ngân hàng HSBC đang mua tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.265 VND

Ngân hàng VietinBank đang mua chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.559 VND

Ngân hàng TPB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.870 VND

Ngân hàng HSBC đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.493 VND

Ngân hàng GPBank, OCB đang bán tiền mặt Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.553 VND

Ngân hàng ABBank, CBBank, MSB, MB, NCB, PublicBank, Sacombank, SeABank, VietBank đang bán chuyển khoản Đô la Mỹ với giá cao nhất là: 1 USD = 25.548 VND

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay giảm mạnh so với phiên trước. Tại thị trường Hà Nội, lúc 6 giờ 54 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25.646 – 25.746 đồng/USD, giảm 52 đồng/USD chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên trước.

1. Agribank - Cập nhật: 08/01/2025 07:00 - Thời gian website nguồn cung cấp Ngoại tệ Mua Bán Tên Mã Tiền mặt Chuyển khoản USD USD 25,230 25,240 25,540 EUR EUR 25,840 25,944 27,040 GBP GBP 31,164 31,289 32,248 HKD HKD 3,202 3,215 3,320 CHF CHF 27,512 27,622 28,478 JPY JPY 156.84 157.47 164.17 AUD AUD 15,558 15,620 16,125 SGD SGD 18,291 18,364 18,872 THB THB 715 718 748 CAD CAD 17,394 17,464 18,872 NZD NZD 14,095 14,581 KRW KRW 16.66 18.36

Tỷ giá USD hôm nay trên thế giới

Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,43%, hiện ở mức 108,68.

Chỉ sau một phiên giảm, sáng nay giá vàng thế giới quay đầu tăng nhờ sự suy yếu của đồng USD. Trong nước đảo chiều tăng nhẹ, với giá vàng miếng và vàng nhẫn được điều chỉnh tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước còn khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

Đồng USD phục hồi trở lại vào phiên giao dịch vừa qua, khi dữ liệu kinh tế của Mỹ cho thấy thị trường việc làm nhìn chung ổn định và lĩnh vực dịch vụ vẫn mạnh mẽ, tạo điều kiện cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ giảm tốc độ chu kỳ cắt giảm lãi suất hiện tại.

Đồng bạc xanh cũng tăng lên mức đỉnh gần 6 tháng so với đồng yên Nhật sau dữ liệu của Mỹ. Đồng tiền này đã tăng 0,2%, đạt mức 157,875 yên. Trước đó, đồng USD đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 là 158,425 yên.

Dữ liệu mới công bố cho thấy số lượng việc làm tại Mỹ tăng bất ngờ vào tháng 11, trong khi đó, số lượng việc làm, thước đo nhu cầu lao động, đã tăng 259.000, đạt mức 8,098 triệu việc làm vào ngày cuối cùng của tháng 11, theo báo cáo Khảo sát việc làm và luân chuyển lao động của Cục Thống kê Lao động, hay báo cáo JOLTS. Tuy nhiên, số lượng việc làm đã giảm 125.000 xuống còn 5,269 triệu vào tháng 11.

Hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ cũng tăng tốc vào tháng 12, trong khi mức giá đầu vào tăng vọt lên mức cao nhất trong gần hai năm, cho thấy lạm phát tăng cao. Chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất (PMI) của Viện Quản lý Cung ứng đã tăng lên 54,1 vào tháng trước, từ mức 52,1 vào tháng 11.

Thị trường tương lai lãi suất của Mỹ đã định giá 95% khả năng Fed sẽ tạm dừng cắt giảm lãi suất trong tháng này, theo ước tính của LSEG. Tương lai lãi suất cũng ngụ ý chỉ có 37 điểm cơ bản cắt giảm vào năm 2025, so với hai lần cắt giảm dự kiến theo “biểu đồ chấm” hoặc dự báo lãi suất của Fed.

Các nhà đầu tư hiện đang đánh giá các chính sách thực tế của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về thuế quan.

Trong phiên giao dịch buổi chiều, chỉ số DXY tăng lên mốc 108,70, sau khi giảm xuống mức 107,74, mức thấp nhất kể từ ngày 30-12.

Vào ngày 2-1, chỉ số này đạt mức 109,58, mức cao nhất trong hơn hai năm, do kỳ vọng của thị trường vào các biện pháp kích thích tài khóa và tăng thuế quan mà ông Trump hứa hẹn sẽ thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng EUR giảm 0,4% xuống còn 1,0352 USD, kéo dài đà giảm sau các số liệu kinh tế.

Các nhà đầu tư hiện đang hướng đến báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào ngày 10-1. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy dự báo khoảng 160.000 việc làm trong tháng 12, giảm so với 227.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 11.

“Sức khỏe của thị trường lao động Mỹ là tối quan trọng đối với kỳ vọng về hành động của Fed trong năm nay, vì vậy có khả năng, ngoại trừ tin tức quan trọng về chính quyền mới, chúng ta có thể thấy thị trường ngoại hối bình lặng hơn cho đến ngày 10-1”, Helen Given, nhà giao dịch ngoại hối tại Monex USA ở Washington cho biết.