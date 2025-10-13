Thị trường Tỷ giá USD ngày 13/10/2025: Giảm tại hệ thống ngân hàng, tăng trên thị trường quốc tế Tỷ giá USD ngày 13/10/2025: Ghi nhận diễn biến trái chiều khi giảm tại hệ thống ngân hàng nhưng lại tăng nhẹ trên thị trường quốc tế.

Tỷ giá USD trong nước ngày 13/10/2025

Theo công bố của Ngân hàng Nhà nước sáng nay, tỷ giá trung tâm được điều chỉnh giảm 16 đồng so với cuối tuần, xuống còn 25.112 VND/USD.

Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết trong khoảng từ 23.856 - 26.367 VND/USD.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo duy trì ở 23.907 - 26.317 VND/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng thương mại lớn đều đồng loạt giảm giá USD.

Vietcombank hạ 37 đồng ở chiều mua và 17 đồng ở chiều bán, còn 26.097 - 26.367 VND/USD.

BIDV cũng giảm 28 đồng khi mua và 17 đồng khi bán, xuống còn 26.140 - 26.367 VND/USD.

VietinBank điều chỉnh tương tự, giao dịch ở mức 26.138 - 26.367 VND/USD.

Trái ngược với xu hướng hạ nhiệt trong hệ thống ngân hàng, tỷ giá USD trên thị trường tự do tiếp tục neo cao. Ghi nhận sáng nay, giá USD mua vào ở mức 26.776 VND/USD và bán ra 26.876 VND/USD, cao hơn gần 500 đồng so với giá bán của các ngân hàng.

Tỷ giá USD thế giới ngày 13/10/2025

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY, đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt, tăng 0,08% lên 99,06 điểm. Đồng bạc xanh ghi nhận đà tăng mạnh so với euro (EUR) và yên Nhật (JPY) sau khi giới đầu tư quay lại nắm giữ USD trước các rủi ro kinh tế toàn cầu.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, cùng với những tín hiệu kém tích cực từ kinh tế Pháp và Nhật Bản, khiến đồng USD được xem là nơi trú ẩn an toàn. Tuần trước, chỉ số DXY có thời điểm vượt ngưỡng 99,5 điểm, mức cao nhất trong nhiều tuần qua.

Ngược chiều với USD, đồng euro giảm nhẹ.

Tại Việt Nam, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá EUR ở 27.615 - 30.521 VND/EUR, còn Vietcombank ở mức 29.716 - 31.282 VND/EUR.