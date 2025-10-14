Thị trường Tỷ giá USD ngày 14/10/2025: Thế giới tăng nhẹ Tỷ giá USD ngày 14/10/2025: Tăng nhẹ trên thị trường trong nước và thế giới. Do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

Tỷ giá USD trong nước ngày 14/10/2025

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và USD ở mức 25.114 VND/USD, tăng nhẹ 2 đồng so với hôm qua.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo được niêm yết ở mức 23.909 VND/USD (mua vào) và 26.319 VND/USD (bán ra).

Trong hệ thống ngân hàng thương mại, tỷ giá USD có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Ngân hàng Á Châu (ACB) tăng 10 đồng ở chiều mua và 2 đồng ở chiều bán, lên 26.150 – 26.369 VND/USD.

Sacombank điều chỉnh trái chiều khi giảm 8 đồng giá mua nhưng tăng 2 đồng giá bán, niêm yết 26.151 – 26.369 VND/USD.

HSBC là ngân hàng có giá mua cao nhất thị trường, tăng 15 đồng mua vào và 2 đồng bán ra, đạt 26.231 – 26.368 VND/USD.

Ở thị trường tự do, USD được giao dịch ở mức 26.830 đồng/USD (mua vào) và 26.930 đồng/USD (bán ra), không thay đổi so với hôm qua.

Tỷ giá USD thế giới ngày 14/10/2025

Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) – thước đo sức mạnh của đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt – tăng nhẹ lên 99,25 điểm lúc 7h30 sáng (giờ Việt Nam).

Đồng USD đã mạnh lên so với nhiều ngoại tệ lớn khi các tín hiệu tích cực từ Washington cho thấy căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang có xu hướng hạ nhiệt.

Tỷ giá giữa euro và USD đạt 1,1574, tăng 0,03%; bảng Anh và USD tăng 0,06% lên 1,3341; trong khi USD so với yen Nhật tăng 0,03% lên 152,33. Đặc biệt, USD tăng 0,61% so với franc Thụy Sĩ, cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm đến đồng bạc xanh như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh toàn cầu nhiều bất ổn.

Theo các chuyên gia tài chính, động lực chính giúp USD phục hồi là sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra các tuyên bố mang tính dịu giọng hơn trong căng thẳng thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, việc ông Trump đe dọa áp mức thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc đã khiến USD sụt giảm tạm thời, gợi nhớ đến những biến động mạnh hồi tháng 4/2025.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Tổng thống Trump vẫn có kế hoạch gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10 để bàn về việc giảm căng thẳng thương mại, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thuế quan và kiểm soát xuất khẩu.

Nếu cuộc gặp này diễn ra thuận lợi, USD có thể duy trì sức mạnh trong ngắn hạn do kỳ vọng kinh tế Mỹ sẽ ít bị ảnh hưởng hơn từ căng thẳng thương mại.

Chuyên gia ngoại hối Thierry Wizman cho rằng diễn biến thương mại Mỹ - Trung sẽ có tác động trực tiếp đến chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nếu nguy cơ áp thuế mới vẫn còn cao vào cuối tháng 10, Fed có thể sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC). Ông cho rằng trong bối cảnh lạm phát Mỹ vẫn ổn định, Fed sẽ thận trọng hơn và có thể đưa ra quyết định “diều hâu”, nghĩa là giảm tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ.

Các chuyên gia dự đoán đồng USD có thể tiếp tục duy trì vị thế mạnh trong ngắn hạn, nhất là khi nhà đầu tư toàn cầu vẫn tìm kiếm kênh trú ẩn trước bất ổn địa chính trị.

Tuy nhiên, nếu cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc mang lại kết quả tích cực, căng thẳng thương mại hạ nhiệt, áp lực tăng giá đối với USD có thể giảm bớt, nhường chỗ cho sự ổn định của các đồng tiền khác như euro và yen Nhật.

Trong nước, tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ duy trì ổn định quanh vùng 26.300 – 26.400 đồng/USD, do Ngân hàng Nhà nước vẫn đang chủ động điều tiết cung – cầu ngoại tệ, đảm bảo thanh khoản thị trường và kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm.