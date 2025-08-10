Thị trường Tỷ giá USD ngày 8/10/2025: Ngân hàng giảm nhẹ Tỷ giá USD ngày 8/10/2025: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.133 VND/USD, giảm 8 đồng so với phiên giao dịch trước.

Đây là phiên thứ hai liên tiếp tỷ giá trung tâm giảm, cho thấy xu hướng điều chỉnh nhẹ của cơ quan điều hành nhằm ổn định thị trường ngoại hối trong bối cảnh đồng USD quốc tế có dấu hiệu chững lại.

Tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tham khảo vẫn được giữ ở mức 23.934 VND/USD (mua vào) và 26.348 VND/USD (bán ra).

Trong khi đó, trên thị trường thương mại, các ngân hàng lớn tiếp tục ghi nhận biến động nhẹ. Vietcombank giao dịch ở mức 26.148 VND/USD (mua vào) và 26.398 VND/USD (bán ra), giảm 5 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.

BIDV cũng niêm yết tỷ giá 26.184 - 26.398 VND/USD, giảm 2 đồng ở chiều mua và 5 đồng ở chiều bán.

Trái ngược với diễn biến trong hệ thống ngân hàng, thị trường tự do lại tăng mạnh, khi tỷ giá đồng USD tăng hơn 50 đồng ở cả hai chiều. Giá giao dịch hiện quanh mức 26.735 VND/USD (mua vào) và 26.820 VND/USD (bán ra).

Ngoài ra, tỷ giá Euro (EUR) trên thị trường tự do cũng tăng, đạt 30.961 VND/EUR (mua vào) và 31.091 VND/EUR (bán ra), tăng lần lượt 6 đồng và 36 đồng so với phiên trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,48%, còn 98,58 điểm.

Đồng euro (EUR) tiếp tục yếu đi sau khi Thủ tướng Pháp đệ đơn từ chức, khiến kế hoạch củng cố tài khóa của nước này rơi vào thế bấp bênh. Nguy cơ Pháp không kịp trình ngân sách năm 2026 đúng hạn đang buộc Quốc hội phải thông qua đạo luật chi tiêu tạm thời, làm gia tăng lo ngại về sự ổn định kinh tế của khu vực đồng tiền chung. Hiện đồng EUR giảm 0,43%, giao dịch ở mức 1,1659 USD/EUR.