Tỷ giá USD thế giới bật tăng mạnh; Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên tăng cao kỷ lục

Giá USD VCB giảm nhẹ, tỷ giá USD thế giới bật tăng mạnh

Hôm nay 6/9, tỷ giá USD/VND, giá USD chợ đen, USD VCB giảm nhẹ. Trong khi đó, tỷ giá USD thế giới bật tăng mạnh mức cao nhất 6 tháng.

Tỷ giá USD/VND trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.959 VND/USD, giảm 18 đồng so với mức niêm yết ngày 5/9.

Tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.400 - 25.106 VND/USD.

Hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 23.400 - 25.106 VND/USD. Tỷ giá bán cũng được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng đưa phạm vi mua bán về mức 23.400 - 25.106 VND/USD.

Tỷ giá USD ngân hàng, tỷ giá ngoại tệ trong nước sáng nay ghi nhận hàng loạt điều chỉnh giảm tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank giảm 75 đồng cho mức mua vào là 23.900 và mức bán ra là 24.240. Giá mua và giá bán USD hiện nằm trong khoảng từ 23.400 – 25.300 VND/USD.

Giá vàng tăng phiên đầu tuần

Hôm nay, giá vàng 9999, SJC, 24K, PNJ, DOJI tăng phiên đầu tuần. Trong khi đó, vàng thế giới giảm xuống mốc thấp nhất tuần qua.

Tại thời điểm khảo sát lúc 5h30 ngày hôm nay (6/9), giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 67,65 triệu đồng/lượng mua vào và 68,40 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 67,80 – 68,10 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 67,77 – 68,33 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 67,77 – 68,53 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá cà phê trong nước tiếp tục giữ mức ổn định

Lúc 5 giờ 30 sáng (6/9), giá cà phê trong nước tiếp tục giữ mức giá ổn định, ở mức khá cao, trung bình 66.300 đồng/kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Nông với giá 66.700 đồng/kg

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum đứng ở mức giá 66.100 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua với giá cao nhất là 66.700 đồng/kg.

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 65.800 đồng/kg.

Ở huyện Cư M'gar,tỉnh Đắk Lắk giá cà phê hiện ở mức 66.500 đồng/kg. Còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 66.400 đồng/kg.

Giá cà phê trên thị trường thế giới vào lúc 21h00 tối 5/9 (theo giờ Việt Nam) đều giảm; so với phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta London dao động ở mức 2.269 - 2.481 USD/tấn. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng kỳ hạn giao tháng 11/2023 trên sàn London quay đầu giảm 1,73%, tương đương 43 USD/tấn, giao dịch ở mức 2.440 USD/tấn.

Trong khi đó, cùng thời điểm, giá cà phê Arabica trên sàn New York kỳ hạn giao tháng 12/2023 là 149.80 US cent/lb, giảm 1,38% tương đương 2,1 US cent/lb so với cuối phiên liền trước.

Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên tăng cao kỷ lục

Theo ghi nhận tại khu vực Tây Nam bộ, miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, sầu riêng Ri6 đẹp hiện có giá khoảng 55.000 - 59.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 xô có giá khoảng 45.000 - 52.000 đồng/kg.

Sầu riêng Thái loại đẹp ghi nhận giảm 5.000 đồng/kg và hạ xuống mức 80.000 - 85.000 đồng/kg. Cùng lúc, giá sầu Thái mua xô cũng ghi nhận giảm 5.000 đồng/kg, hiện được thương lái thu mua tại mức 70.000 - 78.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá sầu riêng Thái (hai loại đẹp, chọn và mua xô) được ghi nhận chung ở các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên.

Trong khi đó, tại Đắk Lắk, sầu riêng bắt đầu rộ vụ thu hoạch. Các thương lái, cò sầu riêng tỏa đi khắp các vườn để chốt hàng với giá cao. Theo các nhà vườn, hàng Ri6 có thời điểm tăng lên 60.000 - 62.000 đồng/kg, hàng Thái giá 90.000 đồng/kg.

Còn Đắk Nông, một số khu vực đã bước vào cuối vụ thu hoạch nhưng giá vẫn không ngừng tăng. Hiện, giá sầu riêng Thái "nhảy" lên mức 90.000 - 100.000 đồng/kg tuỳ loại.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam thông tin, giá sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên tăng cao kỷ lục. Nguyên nhân do, hiện tại, duy nhất nước ta còn sầu riêng để thu hoạch, các quốc gia khác như Thái Lan, Malaysia đã hết mùa. Đây là lợi thế của sầu riêng Việt Nam khi xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Các quốc gia khác chỉ có một mùa sầu riêng nhất định trong năm, còn ở Việt Nam rải vụ, cho thu hoạch cả năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2023, xuất khẩu sầu riêng thu về gần 1,3 tỷ USD, dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu của các loại rau quả, khả năng mang về 1,6 -1,7 tỷ USD trong năm nay. Nếu sang năm 2024, sầu riêng Việt Nam có thêm nhiều mã số vùng trồng được cơ quan chức năng Trung Quốc cấp, khả năng xuất khẩu sầu riêng đạt con số 2 - 2,5 tỷ USD.