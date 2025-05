Thị trường Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 18/5/2025: Yên Nhật tăng trở lại Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 18/5/2025: Yên Nhật tăng trở lại do niềm tin vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2025.

Tỷ giá USD/JPY hôm nay 18/5/2025

Tỷ giá USD/JPY giảm xuống gần ngưỡng 145,63 và ghi nhận phiên giảm thứ tư liên tiếp. Đà giảm này vẫn không bị gián đoạn ngay cả khi Nhật Bản công bố GDP quý I thấp hơn kỳ vọng. Lý do chính là niềm tin ngày càng tăng vào khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2025.

Số liệu GDP sơ bộ cho thấy kinh tế Nhật giảm 0,2% trong quý I/2025, nhiều hơn mức dự báo -0,1%, và đảo chiều so với mức tăng 0,6% của quý trước. Tính theo năm, GDP giảm 0,7%, là quý giảm đầu tiên sau một năm. Tuy nhiên, thị trường gần như không phản ứng tiêu cực do kỳ vọng vào lập trường cứng rắn của BoJ vẫn rất rõ ràng.

Biên bản họp chính sách BoJ từ ngày 30/4 đến 1/5 cho thấy nhiều thành viên ủng hộ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu tình hình thương mại Mỹ - Nhật ổn định. Đàm phán giữa hai nước vẫn đang tiến triển, với vòng đàm phán thứ ba dự kiến diễn ra tại Washington trong tuần tới.

Phó Thống đốc BoJ Shinichi Uchida tái khẳng định lập trường tăng lãi suất của ngân hàng trung ương. Một khảo sát của Reuters cũng chỉ ra rằng một số nhà kinh tế dự đoán BoJ có thể tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trước cuối năm nay. Trong khi đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lại đang được kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất, đặc biệt sau khi các dữ liệu vĩ mô của Mỹ phát tín hiệu chậm lại.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tháng 4 giảm 0,5% và chỉ tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái. PPI lõi tăng 3,1%, giảm so với 4% tháng trước, cho thấy lạm phát tiêu dùng có thể hạ nhiệt trong thời gian tới. Doanh số bán lẻ tháng 4 chỉ tăng nhẹ 0,1%, thấp hơn nhiều so với mức tăng mạnh 1,7% tháng trước, phản ánh sự chậm lại trong chi tiêu tiêu dùng.

Những số liệu này làm tăng khả năng Mỹ sẽ trải qua các quý tăng trưởng chậm và tạo điều kiện để Fed hạ lãi suất, kéo theo lợi suất trái phiếu chính phủ giảm và đồng USD yếu đi thêm. Điều này tiếp tục tạo áp lực lên USD/JPY.

Tuy nhiên, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt phần nào hạn chế đà tăng của đồng yên và giúp giảm bớt đà sụt giảm của cặp USD/JPY.

Tỷ giá Yen Nhật trong nước hôm nay 18/5/2025

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra không đổi, hiện ở mức: 163 đồng - 181 đồng.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá yên Nhật chợ đen tính đến 4h30 ngày 18/5/2025 giảm nhẹ giao dịch quanh mốc 178,20 VND/JPY.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật

Mua vào

Bán ra

Vietcombank

172,35 đồng

183,30 đồng

Vietinbank

173,79 đồng

183,49 đồng

BIDV

175,08 đồng

183,22 đồng

Ngân hàng VIB đang mua tiền mặt Yên Nhật với giá thấp nhất là 167,74 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang mua chuyển khoản Yên Nhật với giá thấp nhất là 169,14 VND/JPY

Ngân hàng SHB đang mua tiền mặt Yên Nhật với giá cao nhất là 178,85 VND/JPY

Ngân hàng SHB đang mua chuyển khoản Yên Nhật với giá cao nhất là 179,85 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt Yên Nhật với giá thấp nhất là 175,80 VND/JPY

Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản Yên Nhật với giá thấp nhất là 174,80 VND/JPY

Ngân hàng SHB đang bán tiền mặt Yên Nhật với giá cao nhất là 187,85 VND/JPY

Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản Yên Nhật với giá cao nhất là 184,14 VND/JPY