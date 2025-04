Thị trường Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 21/4/2025: Kênh trú ẩn an toàn hàng đầu Tỷ giá Yen Nhật hôm nay 21/4/2025: Hiện Yen Nhật vẫn được giới đầu tư quốc tế xem là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu. Sắp tới, vấn đề tỷ giá có thể sẽ được bàn tiếp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật và Mỹ trong cuộc họp G20

Sáng ngày 21/4/2025, tỷ giá đồng Yen Nhật tại thị trường trong nước được ghi nhận dao động nhẹ tại các ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá mua vào là 175,83 đồng/Yen và bán ra ở mức 187 đồng/Yen.

Ngân hàng VietinBank niêm yết tỷ giá mua và bán lần lượt là 178,10 đồng và 187,80 đồng/Yen. Trong khi đó, BIDV đưa ra mức mua cao hơn một chút, đạt 178,50 đồng và bán ra ở mức 186,81 đồng/Yen.

Tại Agribank, tỷ giá mua vào là 177,71 đồng và bán ra là 185,88 đồng/Yen. Một số ngân hàng như Eximbank và Sacombank niêm yết tỷ giá mua vào vượt mốc 179 đồng, cho thấy sức mua tăng nhẹ so với ngày trước. Cụ thể, Eximbank mua vào 179,19 đồng và bán ra 185,36 đồng, Sacombank mua 179,20 đồng và bán 186,25 đồng/Yen.

Techcombank niêm yết giá bán cao nhất trong số các ngân hàng, ở mức 188,14 đồng/Yen. Ngược lại, HSBC đang là ngân hàng có mức bán thấp nhất, chỉ 185,09 đồng/Yen, trong khi mua vào ở mức 177,27 đồng.

Trên thị trường tự do, tỷ giá đồng Yen cũng ghi nhận mức chênh lệch so với các ngân hàng. Giao dịch tại chợ đen sáng nay cho thấy mức mua vào là 182,07 đồng/Yen và bán ra là 183,27 đồng/Yen. So với ngày trước, mức giá này tương đối ổn định, cho thấy thị trường đang chờ thêm các yếu tố mới để xác định xu hướng tăng hay giảm rõ ràng hơn.

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/4/2025, bảng tổng hợp tỷ giá Yen/VND ở một số ngân hàng như sau:

*Ghi chú: Tỷ giá mua - bán tiền mặt

Ngân hàng

Mua

Bán

Vietcombank

175,83

187

VietinBank

178,10

187,80

BIDV

178,50

186,81

Agribank

177,71

185,88

Eximbank

179,19

185,36

Sacombank

179,20

186,25

Techcombank

175,43

188,14

NCB

176,41

186,79

HSBC

177,27

185,09

Tỷ giá chợ đen (VND/JPY)

182,07

183,27



Đồng Yên Nhật hiện vẫn được coi là một trong những kênh trú ẩn an toàn hàng đầu đối với giới đầu tư toàn cầu. Trong hai tuần gần đây, Yên Nhật, đồng Euro và franc Thụy Sĩ đều tăng giá mạnh, từ 5% đến 8% so với đồng đô la Mỹ. Sự phục hồi của đồng Yên được hỗ trợ bởi kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) sẽ tiếp tục tăng lãi suất, nhất là khi tiền lương cơ bản tại nhiều doanh nghiệp trong nước đang có chiều hướng đi lên, giúp đồng Yên giữ được sự ổn định.

Ở chiều ngược lại, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt với áp lực cắt giảm lãi suất do lo ngại kinh tế chững lại bởi chính sách thuế. Sự thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa Fed và BoJ khiến chiến lược đầu tư "carry trade" trở nên kém hấp dẫn, từ đó làm tăng cơ hội phục hồi của đồng Yên trong thời gian tới.

Vấn đề tỷ giá dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản và Mỹ tại hội nghị G20 bắt đầu từ ngày 22/4. Hiện tại, mức 140 Yên đổi 1 USD đang được coi là mốc tâm lý quan trọng. Nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép buộc Nhật phải điều chỉnh đồng tiền, tỷ giá có thể lùi về mức 130 Yên đổi 1 USD.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đồng Yên vẫn sẽ giữ được vị thế là tài sản trú ẩn an toàn, nhờ vào nền kinh tế lớn, môi trường chính trị ổn định và tính thanh khoản cao của thị trường tài chính Nhật Bản. Đây chính là các yếu tố then chốt giúp củng cố niềm tin của giới đầu tư toàn cầu vào đồng tiền này.