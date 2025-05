Thị trường Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 26/5/2025: Khả năng BoJ sẽ giữ nguyên mức lãi suất cho đến cuối năm Tỷ giá Yên Nhật hôm nay 26/5/2025: Yên Nhật thị trường tự do có tuần tăng mạnh. Khả năng BoJ sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại ít nhất cho đến cuối năm

Tỷ giá Yen Nhật trong nước hôm nay 26/5/2025

* Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra không thay đổi, hiện ở mức: 165 đồng - 182 đồng.

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá yên Nhật chợ đen tính đến 4h30 ngày 26/5/2025 không thay đổi giao dịch quanh mốc 181 VND/JPY.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Ngày 26/5/2025 Thay đổi so với phiên hôm trước Ngân hàng Mua Bán Mua Bán Vietcombank 174,59 185,68 0 0 Vietinbank 177,82 187,52 0 0 BIDV 177,13 185,41 0 0 Agribank 176,59 184,7 0 0 Eximbank 177,9 184,03 0 0 Sacombank 177,53 185,04 0 0 Techcombank 175,14 185,66 0 0 NCB 175,18 185,54 0 0 HSBC 176,15 183,92 0 0

Tỷ giá USD/JPY hôm nay 26/5/2025

Trên thị trường quốc tế, tỷ giá USD/JPY ghi nhận lúc 4h30 giao dịch ở mức 142,57 USD/JPY, giảm 1,44% so với giá đóng cửa ngày hôm qua (26/5).

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đang đứng trước tình thế khó xử sau khi dữ liệu lạm phát tháng 4 được công bố. Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu đề ra, chủ yếu do giá năng lượng và thực phẩm tăng. Tuy nhiên, sức tiêu dùng nội địa lại tiếp tục suy yếu, một phần do tiền lương không tăng trưởng như kỳ vọng, khiến kỳ vọng phục hồi bền vững của nhu cầu trong nước trở nên mong manh.

Theo phân tích của chuyên gia FX Antje Praefcke từ Commerzbank, các chỉ số tâm lý yếu và mức tiêu dùng chững lại cho thấy "lực đẩy thứ hai", yếu tố mà BoJ kỳ vọng sẽ giúp lạm phát tự củng cố vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến khả năng BoJ nâng lãi suất trong kỳ họp tháng 7 trở nên không chắc chắn.

Trong quý I năm nay, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng âm so với quý trước, chủ yếu do tiêu dùng chậm và xuất khẩu ròng suy giảm. Không giống như nhiều quốc gia khác đã ghi nhận sự tăng vọt xuất khẩu do lo ngại thuế quan của Mỹ, Nhật Bản không có tín hiệu tương tự.

Ngoài các yếu tố nội tại, bối cảnh toàn cầu bất ổn cũng khiến BoJ thêm thận trọng. Dù Mỹ đã hoãn áp dụng các mức thuế mới trong 90 ngày, nhưng viễn cảnh sau mốc thời gian này vẫn chưa rõ ràng. Điều này khiến các ngân hàng trung ương, trong đó có BoJ, phải giữ thái độ dè dặt trước khi hành động.

Một yếu tố nữa là chính quyền Mỹ không xem Nhật Bản là nước thao túng tiền tệ, và đồng yên yếu hiện tại được nhìn nhận như là kết quả của chính sách tiền tệ trái ngược giữa các nước lớn. Điều này làm giảm áp lực buộc BoJ phải tăng lãi suất nhằm "bảo vệ đồng nội tệ". Trên thực tế, mức yếu hiện tại của đồng yên có thể là một lợi thế giúp xuất khẩu Nhật Bản khởi sắc trở lại.

Khả năng BoJ sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại ít nhất cho đến cuối năm. Trong thời gian này, ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể duy trì chiến lược "chờ và theo dõi", sẵn sàng điều chỉnh chính sách nếu tình hình thương mại toàn cầu hoặc xu hướng giá cả thay đổi bất ngờ.