Tỷ lệ lấp đầy tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đạt 95%

(Baonghean.vn) - Tính đến giữa tháng 11/2023, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút 42 nhà đầu tư (43 dự án) với diện tích đất cho thuê 237,94ha (trên tổng diện tích đất xây dựng nhà máy 250,63ha), đạt tỷ lệ lấp đầy 95%.

Không chỉ có tiến độ lấp đầy đạt yêu cầu, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An dự kiến thu hút khoảng hơn 60.000 lao động địa phương tại đây khi tất cả các nhà máy đi vào hoạt động.

Tổng vốn đầu tư vào VSIP Nghệ An đạt 23.497,8 tỷ đồng (tương đương 1.012,8 triệu USD), trong đó có 24 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 948,4 triệu USD. Đến nay, có 41 dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó, 27 dự án đã đi vào hoạt động, tạo việc làm bước đầu cho gần 16.000 lao động địa phương.

Nhà máy Masuoka của Nhật Bản tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh: Trân Châu

Có 7 nhà đầu tư khác đang xây dựng nhà máy, 9 nhà đầu tư còn lại đã hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thực hiện thủ tục quy hoạch để triển khai xây dựng.

Tổng vốn đầu tư tại các khu công nghiệp VSIP Nghệ An tính đến nay là 1.457,3 triệu USD, trong đó các nhà đầu tư thứ cấp là 1.012,8 triệu USD, riêng vốn đầu tư của VSIP Nghệ An 1 đạt 279,9 triệu USD và VSIP Nghệ An 2 là 164,6 triệu USD.

 Phối cảnh Khu Công nghiệp VSIP 2. Ảnh: Trân Châu

Trong khi đó, Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An hiện đã thu hút được hơn 20 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký đầu tư vào khoảng hơn 750 triệu USD Mỹ. Trong đó có các nhà đầu tư từ Đài Loan, Hàn Quốc và các doanh nghiệp địa phương, dự án FDI chiếm 80%.

Khu Công nghiệp WHA đang đẩy mạnh triển khai giai đoạn 2 của dự án với diện tích 354 ha. Khi các dự án được đưa vào hoạt động kỳ vọng sẽ tạo ra khoảng hơn 100.000 công việc cho người dân địa phương. Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone I - Nghệ An có tổng diện tích 2100 ha. Đây là khu công nghiệp đầu tiên của Công ty WHA Development PLC (WHAID) phát triển tại Việt Nam từ năm 2017.

Còn ở Hoàng Mai, Khu Công nghiệp Hoàng Mai I hiện đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn, đứng đầu là dự án Nhà máy Sản xuất thanh silic đơn thể và đĩa bán dẫn của Công ty Công nghệ cao Runergy (Thái Lan) với tổng mức đầu tư 440 triệu USD. Dự án này cũng dẫn đầu số vốn FDI vào Nghệ An tính đến thời điểm hiện nay, bên cạnh đó còn có nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng do nhà đầu tư EXCEL SMART GLOBAL LIMITED (thuộc Tập đoàn Quốc tế Ju Teng, Đài Loan)...

Nhà máy của Tập đoàn Hoa Lợi vào đầu tư ở Khu Công nghiệp Hoàng Mai I. Ảnh: Tuấn Anh