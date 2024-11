Quốc tế Tỷ phú Elon Musk tin kế hoạch của ông Trump sớm chấm dứt xung đột Ukraine Tỷ phú Elon Musk tin rằng, kế hoạch hòa bình của ông Donald Trump sẽ sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Tỷ phú Elon Musk - ông chủ của Tập đoàn Tesla. Ảnh: AP

Theo RIA Novosti, tỷ phú Mỹ Elon Musk tin rằng, cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm chấm dứt nhờ kế hoạch của cựu Tổng thống Donald Trump, người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

“Cuộc xung đột vô nghĩa sẽ sớm chấm dứt. Thời của những kẻ xúi giục và đầu cơ đã hết” - tỷ phú Elon Musk viết trên mạng xã hội X ngày 8/11, bình luận về một bài báo đưa ra kế hoạch của ông Trump đối với Ukraine.

Trước đó, tờ Wall Street Journal dẫn các nguồn tin cho biết, phái đoàn của ông Trump đề xuất đóng băng xung đột ở Ukraine, tạo ra khu phi quân sự dọc chiến tuyến và nguồn cung cấp vũ khí mới để đổi lấy lời hứa của Ukraine tạm thời không gia nhập NATO.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bài báo trên có tính chất trừu tượng.

Trong chiến dịch vận động tranh cử, ứng viên đắc cử Donald Trump đã hứa rằng, ông sẽ có thể đạt được một giải pháp thương lượng cho cuộc xung đột Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, ông sẽ có thể giải quyết xung đột ở Ukraine trong 1 ngày.

Nga cho rằng, đây là một giải pháp quá đơn giản cho vấn đề quá phức tạp như vậy. Ngoài ra, ông Trump còn nhiều lần chỉ trích cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột ở Ukraine và cũng chỉ trích Tổng thống Zelensky. Vì vậy, tại các cuộc vận động của mình, ứng viên Trump đã liên tục gọi ông Zelensky là “kẻ lừa đảo”, bởi mỗi chuyến thăm đến Mỹ đều kết thúc với gói viện trợ hàng tỷ USD.

Theo một bài báo trên Tạp chí Foreign Policy, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ giữ lời hứa giải quyết xung đột ở Ukraine, nhưng không nhất thiết phải theo những điều kiện có lợi cho Ukraine.

“Ông Trump chắc chắn sẽ giữ lời hứa và sẽ tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình”, tạp chí Foreign Policy cho biết.

Vấn đề đối với Ukraine là hòa bình sẽ diễn ra với những điều kiện cực kỳ bất lợi cho nước này. Foreign Policy chỉ ra rằng, lý do cho điều này không phải là do kho vũ khí phương Tây cạn kiệt và sự thiếu hụt nhân sự trầm trọng của Lực lượng vũ trang Ukraine, mà là do kết quả thực tế của quân đội Nga trên chiến trường, điều không thể bỏ qua.

“Vậy một giải pháp hòa bình ở Ukraine sẽ như thế nào? Vấn đề lãnh thổ sẽ được giải quyết bằng thực tế thực tế. Và những thành quả gần đây của quân đội Nga cho thấy, đối với Kiev, thỏa thuận hòa bình sẽ khó khăn hơn trước nhiều” - Foreign Policy nhận định.