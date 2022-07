U11 Sông Lam Nghệ An giành vé vào bán kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2022

(Baonghean.vn) -Sau khi đánh bại U11 Thăng Long với tỷ số 8-2, U11 SLNA giành vé vào bán kết với thành tích toàn thắng tại Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc năm 2022.

Vòng chung kết Giải Bóng đá nhi đồng toàn quốc Cúp Nestlé Milo 2022 được tổ chức tại thành phố Nha Trang. Giải sẽ được diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 23 - 30/7).Vòng chung kết quy tụ 16 đội bóng gồm: Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, An Giang, T&T VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên, Gia Bảo Hải Dương, Đắk Lắk, Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, Thái Bình, Blue Sky, Khánh Hòa, Navy Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Hải An Tây Ninh, Ngọc Hùng TP. Hồ Chí Minh. Đây là các đội bóng đã xuất sắc vượt qua vòng loại năm nay tại 3 khu vực, Nghệ An, Đắk Lắk, Kiên Giang. Các đội được chia làm 4 bảng đấu A, B, C, D thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào thi đấu vòng tứ kết, bán kết, tranh vô địch.

U11 SLNA được xếp vào bảng A cùng với các đội Khánh Hoà, Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh, Gia Bảo Hải Dương. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Đức Anh đã lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ: Khánh Hòa với tỷ số 7-1; Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 3-0; Gia Bảo Hải Dương 4-3.

Tiến vào tứ kết, U11 SLNA gặp Thăng Long FC, đây là đội bóng mới được thành lập và không có được chiều sâu về mặt lực lượng. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, U11 xứ Nghệ đã nhập cuộc trận đấu đầy tự tin, áp đặt toàn bộ lối chơi lên đối thủ. Và chỉ chưa đầy 2 phút sau khi tiếng còi khai cuộc được vang lên, U11 SLNA đã có được bàn thắng dẫn trước. Pha lập công thuộc về Bảo Hoàn. Đội trưởng U11 xứ Nghệ có pha đẩy bóng loại hậu vệ đối phương rồi tung cú sút trái phá để hạ gục thủ môn Thăng Long FC. Chưa dừng lại ở đó chỉ chưa đầy 1 phút sau Long Nguyên tiếp tục lập công để nhân đôi cách biệt cho U11 SLNA. Xuất phát từ cú sút của đồng đội, thủ môn Thăng Long FC bắt không dính bóng, để chân sút mang áo số 7, đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng xứ Nghệ.

Càng chơi U11 SLNA càng thể hiện là đội bóng vượt trội về mọi mặt. Dù có nhiều cầu thủ chủ chốt được rút ra, nhưng kết thúc trận đấu đội bóng của HLV Đức Anh vẫn giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số khủng 8-2.

Kết quả này, giúp U11 SLNA giành vé vào bán kết, với thành tích toàn thắng từ đầu giải.