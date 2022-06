U11 Sông Lam Nghệ An giành vé vào Vòng chung kết Giải U11 toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau 3 trận toàn thắng ở bảng A khu vực Nghệ An, U11 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2022.

Bước vào vòng loại Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2022, U11 xứ Nghệ nằm ở Bảng A cùng với các đội U11 Cao Bằng, U11 Điện Biên, U11 Hải Phòng. Trải qua 3 trận đấu U11 Sông Lam Nghệ An ghi được tổng cộng đến 27 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đội bóng nhí xứ Nghệ đã khẳng định sức mạnh vượt trội so với những đội còn lại ở bảng đấu. Xét về thể hình, thể lực, lẫn chuyên môn các học trò của Huấn luyện viên Đức Anh đều hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ.

Trong trận đấu cuối cùng tại Bảng A, U11 Sông Lam Nghệ An chỉ cần 1 trận hoà trước U11 Điện Biên là nghiễm nhiên xếp đầu bảng. Trước bối cảnh đó Huấn luyện viên Đức Anh chỉ tung ra những cầu thủ dự bị như Minh Chánh, Trọng Vũ, Vy Đức Anh... Tuy nhiên, đội bóng áo vàng đã trình diễn lối đá vô cùng thuyết phục. Các cầu thủ chủ nhà làm chủ hoàn toàn thế trận, thời lượng kiểm soát bóng gần gấp đôi đối thủ và tạo ra vô số cơ hội để ăn bàn.

Khi trận đấu chỉ mới trôi qua chưa đầy 5 phút, U11 Sông Lam Nghệ An đã mở được tỷ số của trận đấu. Bàn thắng do công của Phan Văn Minh Chánh. Liên tiếp sau đó là các bàn thắng của Trương Văn Tài, Vy Đức Anh, Phạm Ngọc Quân, Phạm Hải Vinh, Nguyễn Trọng Vũ. Kết thúc trận đấu U11 SLNA giành chiến thắng 11-0 trước U11 Điện Biên. Nguyễn Trọng Vũ là người đã lập được hat-trick cho đội bóng xứ Nghệ.

Với kết quả trên U11 Sông Lam Nghệ An xếp vị trí đầu Bảng A, giành vé vào vòng chung kết Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2022. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 21-31/7 tới./.