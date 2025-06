Thể thao U13 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng loại U13 Quốc gia Vượt qua U13 Luxury Hạ Long, U13 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng loại U13 Quốc gia 2025. Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng E diễn ra vào chiều 6/6 tại tỉnh Đắk Lắk.

Niềm vui của U13 Sông Lam Nghệ An sau khi giành chiến thắng trước U13 Luxury Hạ Long. Ảnh: Đức Anh

Tham gia vòng loại U13 Quốc gia 2025, U13 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng E cùng các đội U13 Bắc Ninh, U13 Luxury Hạ Long, U13 Quảng Ngãi và U13 Hoàng Anh Gia Lai. Kết thúc lượt đấu đầu tiên, U13 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng đậm trước U13 Bắc Ninh.

Bước đến lượt trận thứ 2, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh (U13 SLNA) có cuộc chạm trán với U13 Luxury Hạ Long. Hầu hết các chuyên gia đều dự đoán U13 Luxury Hạ Long khó có thể làm nên chuyện trước Nhà đương kim vô địch.

U13 Sông Lam Nghệ An tạo ra thế trận lấn lướt trước U13 Luxury Hạ Long. Ảnh: Đức Anh

Và điều này đã không nằm ngoài nhận định, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh đã làm chủ hoàn toàn thế trận ngay khi bóng lăn. Với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, U13 Sông Lam Nghệ An đã gây sức ép lớn lên phần sân của đối phương. Nhiều phương án tấn công được các cầu thủ xứ Nghệ thiết lập. Và để ngăn chặn sức mạnh của U13 Sông Lam Nghệ An, U13 Luxury Hạ Long đã lùi toàn bộ về phần sân nhà để quyết tâm bảo toàn mảnh lưới. Cách chơi đó, đã khiến cho U13 Sông Lam Nghệ An dù sở hữu nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ nhất nhưng vẫn không thể mở được tỷ số.

Huy Hoàng đánh đầu dũng mãnh làm cháy lưới đối phương. Ảnh: Đức Anh

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh yêu cầu các học trò phải đẩy cao tốc độ trận đấu và tận dụng tối đa tình huống cố định. Và điều đó đã phát huy hiệu quả khi U13 Sông Lam Nghệ An đã khơi thông được thế bế tắc ở phút 35. Bàn thắng xuất phát từ pha đá phạt góc của đồng đội, Huy Hoàng bật cao đánh đầu dũng mãnh khiến thủ môn của Luxury Hạ Long bất lực.

Sau khi khơi thông được thế bế tắc, U13 Sông Lam Nghệ An thi đấu hưng phấn, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn của U13 Luxury Hạ Long. Và điều gì đến cũng phải đến, phút 50, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh có bàn thắng để nhân đôi cách biệt.

Hải Hoàng ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho U13 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Từ cú ra chân sấm sét của Mạnh Hùng, thủ môn Luxury Hạ Long buộc phải đẩy bóng ra, tìm đến chân của Hải Hoàng. Tiền đạo mang áo số 9 đã thực hiện cú sút lạnh lùng để nâng tỷ số lên thành 2-0 cho U13 Sông Lam Nghệ An.

Niềm vui của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh và Hải Hoàng sau khi Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng. Ảnh: Đức Anh

Những phút cuối trận, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh còn tạo ra vô số cơ hội về phía khung thành đối phương, nhưng không thể ghi thêm được bàn thắng. Chính vì vậy trận đấu đã khép lại với tỷ số chung cuộc 2-0 nghiêng về Sông Lam Nghệ An.

Với việc giành chiến thắng liên tiếp ở cả 2 trận, U13 Sông Lam Nghệ An vững vàng ngôi đầu bảng E. Ở lượt trận thứ 3, diễn ra vào ngày 8/6, U13 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U13 Quảng Ngãi.