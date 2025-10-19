Thể thao U14 League miền Bắc 2025/26: Sông Lam Nghệ An tiếp đón Viettel Chiều 19/10, trên sân vận động Vinh, Đội U14 Sông Lam Nghệ An bước vào vòng 2 Giải U14 League miền Bắc 2025/26, chạm trán đối thủ được đánh giá là ngang tài ngang sức – U14 Thể Công Viettel.

Giải U14 League miền Bắc 2025/26 là sân chơi mới mẻ, được tổ chức chuyên nghiệp theo thể thức giống như V.League, gồm các đội thi đấu vòng tròn lượt đi – lượt về để tính điểm xếp hạng. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong công tác đào tạo bóng đá trẻ, giúp cầu thủ có thêm cơ hội thi đấu thường xuyên, rèn kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu.

Đội hình xuất phát của U14 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ở vòng đấu đầu tiên, U14 Sông Lam Nghệ An đã có màn khởi đầu đầy ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U14 Hoài Đức. Kết quả này giúp thầy trò HLV Lê Văn Hùng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng mở màn.

Bước đến vòng 2, U14 SLNA sẽ phải đối đầu với U14 Viettel. Đây là một trung tâm đào tạo trẻ giàu truyền thống và có hệ thống huấn luyện hiện đại bậc nhất Việt Nam. Ở trận ra quân, U14 Viettel cũng giành trọn 3 điểm, qua đó cho thấy họ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch năm nay.

Chính vì vậy, màn so tài giữa U14 Sông Lam Nghệ An và U14 Viettel trên sân Vinh hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, thu hút đông đảo người hâm mộ đến cổ vũ.

Để tạo nên một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao, đồng thời, duy trì vị thế dẫn đầu, HLV Lê Văn Hùng đã tung ra đội hình mạnh nhất mà U14 Sông Lam Nghệ An đang sở hữu. Những trụ cột như Vi Mạnh Hùng, Minh Chánh, Đức Anh, Văn Tài đều góp mặt trong đội hình xuất phát.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội bóng trẻ xứ Nghệ nhanh chóng nhập cuộc đầy tự tin và tạo được thế trận tốt ngay từ khi bóng lăn trên sân Vinh. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của khán giả xứ Nghệ, các học trò của HLV Lê Văn Hùng nhanh chóng kiểm soát thế trận. Đội chủ nhà chủ động triển khai bóng ở 2 biên, trong đó, cánh phải với sự cơ động của Trương Văn Tài trở thành hướng tấn công chủ lực.

Trương Văn Tài mang lại sự nguy hiểm cho đội khách U14 Viettel. Ảnh: Chung Lê

Phút thứ 6, từ pha phối hợp bên cánh phải, Trương Văn Tài đột phá dũng mãnh, vượt qua hàng loạt hậu vệ của U14 Viettel rồi căng ngang cho đồng đội trong vòng cấm. Tuy nhiên, tiền đạo của SLNA không thể dứt điểm thành công, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Chưa dừng lại ở đó, phút 12, từ tình huống phản công nhanh, Minh Chánh chuyền dài chính xác cho Trương Văn Tài băng xuống đối mặt với thủ môn, nhưng cú sút của anh bị cản phá.

Những phút tiếp theo, đội bóng trẻ xứ Nghệ vẫn duy trì sức ép, tạo ra hàng loạt pha tấn công có nét. Tuy nhiên, hàng phòng ngự chơi kỷ luật và tập trung của U14 Viettel đã khiến mọi nỗ lực của SLNA bị hóa giải. Cuối hiệp 1, đội khách bất ngờ vùng lên, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Phút 39, Danh Tùng của Viettel đánh đầu cận thành sau đường tạt bóng bên cánh phải nhưng bóng đi chệch khung thành trong gang tấc. Hiệp đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận diễn ra cân bằng hơn khi cả 2 đội đều thi đấu chặt chẽ, không mạo hiểm dâng cao. Trương Văn Tài tiếp tục là điểm sáng của SLNA với những pha xử lý kỹ thuật và tạt bóng chuẩn xác từ biên phải, nhưng các đồng đội vẫn chưa thể tận dụng thành công. Trong khi đó, U14 Viettel kiên trì với lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào thể lực và tốc độ của các cầu thủ tuyến trên, song cũng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn của SLNA.

Vị Mạnh Hùng trung vệ của U14 SLNA. Ảnh: Chung Lê

Từ giữa hiệp 2, cả 2 đội bắt đầu có dấu hiệu xuống sức, đặc biệt là một số cầu thủ của SLNA bị chuột rút, khiến nhịp độ trận đấu chậm lại. Những phút cuối, dù cả hai bên đều nỗ lực tìm kiếm bàn thắng, nhưng không có sự khác biệt nào được tạo ra.

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, chia điểm đầy tiếc nuối cho cả 2 đội. Kết quả này giúp U14 Sông Lam Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm đầu bảng, còn U14 Viettel cũng cho thấy họ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch U14 League miền Bắc 2025/26.