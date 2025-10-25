Thể thao U14 SLNA giành trọn 3 điểm trước chủ nhà U14 Đông Á Thanh Hóa Chiều 25/10, trên sân vận động Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), U14 Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 2-1 trước U14 Đông Á Thanh Hóa, qua đó mang về 3 điểm trọn vẹn ở vòng 3 Giải U14 League miền Bắc 2025/26.

Bước vào trận đấu, U14 SLNA đang có 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, tạm xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng. Với mục tiêu bám đuổi nhóm dẫn đầu, thầy trò HLV Lê Văn Hùng đặt quyết tâm giành chiến thắng dù phải thi đấu trên sân khách.

Minh Chánh thi đấu đầy nỗ lực nơi tuyến giữa của U14 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Ngay từ những phút đầu, đội bóng trẻ xứ Nghệ chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Các pha tấn công biên được triển khai linh hoạt, tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành U14 Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong hiệp đầu, các chân sút của SLNA như Thế Mạnh, Trương Văn Tài hay Đức Anh vẫn chưa thể tận dụng thành công.

Sang hiệp hai, thế bế tắc được phá vỡ khi Trọng Vũ thực hiện cú đá phạt đẹp mắt, đưa bóng găm thẳng vào góc cao, mở tỷ số cho U14 Sông Lam Nghệ An. Niềm vui chưa kéo dài lâu, đội chủ nhà Thanh Hóa bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 từ một tình huống cố định.

Không nản chí, các cầu thủ trẻ SLNA tiếp tục duy trì sức ép và được đền đáp xứng đáng. Phút 33 của hiệp 1, từ pha phối hợp bên cánh phải, Trọng Vũ băng xuống căng ngang để Nhật Duy dứt điểm chính xác, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Vi Đức Anh được bố trí chơi ở vị trí tiền vệ phòng ngự của U14 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Với 3 điểm giành được trên sân Thanh Hóa, U14 Sông Lam Nghệ An nâng tổng điểm lên 7 sau 3 vòng đấu, tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng U14 League miền Bắc 2025/26.

Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò HLV Lê Văn Hùng củng cố tinh thần, mà còn khẳng định sức mạnh của một trong những trung tâm đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam. Ở vòng đấu tới, U14 SLNA sẽ hành quân tới Hà Nội để gặp U14 Công an Hà Nội.