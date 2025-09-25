Thể thao U14 Sông Lam Nghệ An giành hạng Ba tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025 Tham dự giải đấu quốc tế tại Trung Quốc với lứa cầu thủ chỉ mới 14 tuổi, U14 Sông Lam Nghệ An đã chơi đầy ấn tượng. Các em mang về vị trí thứ 3 chung cuộc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả và bạn bè quốc tế.

Những trận cầu để lại dấu ấn

Giải Bóng đá thanh, thiếu niên các thành phố Nam Ninh - ASEAN 2025 quy tụ 4 đội bóng mạnh của châu lục. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm để xếp hạng. Tham gia giải, U14 Sông Lam Nghệ An là đội trẻ nhất khi hầu hết các đối thủ đều ở lứa U16. Thế nhưng, các cầu thủ nhí xứ Nghệ không hề tỏ ra lép vế.

Trận ra quân gặp đội chủ nhà Runhua Nam Ninh (Trung Quốc), U14 SLNA thi đấu ngang ngửa và ghi được 2 bàn thắng do công của Văn Tài và Trọng Vũ. Dù để thua sát nút 2-3, trận đấu ấy vẫn khiến khán giả phải dành nhiều lời khen cho sự tự tin và tinh thần thi đấu của các em.

U14 SLNA thi đấu tại Giải Bóng đá Nanning - ASEAN Cities Youth 2025. Ảnh: P.V

Sang trận thứ hai, đội bóng trẻ Việt Nam bùng nổ khi thắng đậm Tuan Long (Malaysia) 4-0. Văn Tài tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn, Tuấn Tú và Gia Huy cũng góp công ghi tên mình lên bảng tỷ số.

Trận đấu này, Văn Tài được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Ở lượt cuối, U14 SLNA gặp Chonburi (Thái Lan). Một lần nữa, Văn Tài lập cú đúp để giúp đội nhà cầm hòa 2-2. Với kết quả này, các em xếp hạng 3 chung cuộc, chỉ kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

Hành trình nhiều trải nghiệm quý giá

Chia sẻ sau giải, HLV Lê Văn Hùng nói: “Tham gia giải, các em đã có một trải nghiệm rất quý. Không chỉ thi đấu để nâng cao chuyên môn, các cầu thủ còn được giao lưu, học hỏi văn hóa và tinh thần chuyên nghiệp từ bạn bè quốc tế. Tôi tin rằng, những trải nghiệm này sẽ giúp các em trưởng thành hơn và có động lực hướng tới những mùa giải quan trọng sắp tới”.

Ông Lê Văn Hùng - HLV trưởng U14 SLNA. Ảnh: P.V

Với thành tích hạng Ba, U14 Sông Lam Nghệ An được trao Cúp, Cờ lưu niệm, phần thưởng bằng tiền và còn có cơ hội tham quan, trải nghiệm thành phố Nam Ninh (Trung Quốc). Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực và tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ trẻ.

Bên cạnh thi đấu, ban tổ chức còn tạo cơ hội cho các đội tham gia nhiều hoạt động giao lưu tại trường học và trải nghiệm văn hóa thành phố Nam Ninh. Điều này giúp cầu thủ trẻ không chỉ gắn kết hơn với nhau mà còn mở rộng tầm nhìn về cuộc sống, con người và văn hóa các quốc gia trong châu lục.

Đội U14 SLNA được ban tổ chức trao thưởng giải Ba chung cuộc. Ảnh: P.V

Việc U14 Sông Lam Nghệ An góp mặt tại một giải đấu quốc tế như Nanning không đơn thuần chỉ là tham gia một sân chơi bóng đá, mà còn là bước chuẩn bị cho tương lai. Những trải nghiệm hôm nay sẽ là hành trang để các em tự tin hơn khi trở về, tiếp tục thi đấu trong hệ thống giải trẻ do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Từ đó, bóng đá trẻ xứ Nghệ nói riêng và bóng đá trẻ Việt Nam nói chung sẽ có thêm nền tảng vững chắc để ngày càng gặt hái thành công.