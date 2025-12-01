Thể thao U14 Sông Lam Nghệ An thắng đậm trận ra quân Giải U14 League miền Bắc 2025/26 Trong trận đấu thuộc vòng 1 Giải U14 League miền Bắc 2025/26, diễn ra sáng 12/10 tại xã Hoài Đức (Hà Nội), U14 Sông Lam Nghệ An có màn ra quân ấn tượng khi giành chiến thắng đậm 4-0 trước U14 Hoài Đức.

Đội hình xuất phát của U14 Sông Lam Nghệ An gồm thủ môn Bảo Hiếu, cặp trung vệ Minh Toàn và Mạnh Hùng, hai hậu vệ cánh Thế Tài và Trọng Vũ. Tuyến giữa là sự góp mặt của Minh Chánh, Đức Anh, Gia Huy, Văn Tài và Thái Mạnh, còn Văn Hưởng đảm nhiệm vị trí tiền đạo cắm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Văn Hùng, đội bóng trẻ xứ Nghệ nhập cuộc đầy tự tin, thể hiện rõ đẳng cấp vượt trội ngay từ những phút đầu tiên.

Sau tiếng còi khai cuộc, U14 SLNA nhanh chóng làm chủ thế trận và dồn ép đội chủ nhà. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút thứ 6, bàn thắng mở tỷ số đã đến. Từ pha phối hợp khéo léo bên cánh trái, tiền vệ Hoàng Gia Huy xử lý kỹ thuật trong vòng cấm khiến hậu vệ đối phương phạm lỗi. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, và Trương Văn Tài không mắc sai lầm nào để đưa đội khách vươn lên dẫn 1-0.

Các cầu thủ U14 SLNA. Ảnh: SLNA

Có bàn thắng sớm, U14 SLNA tiếp tục duy trì sức ép với các pha phối hợp biến hóa và nhuần nhuyễn. Những tình huống chồng biên, căng ngang hay trả ngược được các cầu thủ xứ Nghệ thực hiện chính xác và hiệu quả. Phút 39, Trương Văn Tài hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp trung lộ đẹp mắt. Nhận bóng trong vòng cấm, tiền vệ này xử lý gọn gàng rồi tung cú sút căng, nâng tỷ số lên 2-0 cho U14 SLNA. Đó cũng là kết quả của hiệp 1.

Sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Lê Văn Hùng không giảm nhịp tấn công. Họ tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 49, từ pha lên bóng bên cánh trái, Thái Mạnh băng xuống sát đáy biên khiến hậu vệ Hoài Đức phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài một lần nữa cho U14 SLNA hưởng phạt đền, và cầu thủ mang áo số 18 bình tĩnh ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-0.

Càng thi đấu, U14 SLNA càng thể hiện sự vượt trội về kỹ thuật, thể lực và khả năng tổ chức. Họ gần như không cho đối phương cơ hội áp sát khung thành Bảo Hiếu, trong khi liên tiếp tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm. Phút 66, Trọng Vũ khép lại trận đấu hoàn hảo bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 sau pha băng xuống dũng mãnh và dứt điểm lạnh lùng.

Chiến thắng 4-0 trong ngày ra quân giúp U14 Sông Lam Nghệ An có khởi đầu thuận lợi tại Giải U14 League miền Bắc 2025/26.

Theo lịch thi đấu, ở vòng 2, U14 Sông Lam Nghệ An sẽ trở về sân nhà để tiếp đón U14 Viettel vào chiều ngày 19/10 tới. Đây được hứa hẹn là trận cầu hấp dẫn giữa hai lò đào tạo trẻ mạnh nhất Việt Nam hiện nay.