(Baonghean.vn) - Với chiến thắng 2-1 trước U15 Quảng Nam, U15 Sông Lam Nghệ An chính thức giành vé vào vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 trước 1 lượt đấu.

U15 Sông Lam Nghệ An tham dự vòng loại U15 toàn quốc năm 2022, nằm ở bảng C, gồm các đội: U15 Đà Nẵng, U15 Huế, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Quảng Nam. Vòng loại diễn ra từ 08/7 đến 15/7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong trận đấu mở màn gặp đội bóng làng giềng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-0. Với các bàn thắng của Trần Quốc Hòa ở phút thứ 20 và Phan Đức Huỳnh ở phút thứ 75. Các trận đấu lượt đi U15 Sông Lam Nghệ An đều lần lượt giành chiến thắng trước các đối thủ còn lại tại bảng C. Cụ thể: U15 Sông Lam Nghệ An thắng U15 Huế 4-1, thắng U15 Quảng Nam 6-1, thắng U15 Đà Nẵng 2-0.

Bước vào lượt về, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 3-0; hoà Huế 1-1. Với số điểm có được, các học trò của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng chỉ cần có một kết quả là có thể giành vé vào vòng trong. Tuy nhiên, với sức mạnh đã được khẳng định từ đầu vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An tiếp tục giành thắng lợi trước U15 Quảng Nam bằng tỷ số 2-1. Người ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An là Trương Văn Tấn Sang ở phút 44 và Nguyễn Tấn Minh ở phút 49.

Với 5 trận thắng, 1 trận hoà, U15 xứ Nghệ đã thể hiện sức mạnh vượt trội trước các đội còn lại ở bảng đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Văn Dũng ghi được 18 bàn thắng, để thua 3 bàn, đứng đầu bảng xếp hạng. Với kết quả đó, U15 Sông Lam Nghệ An giành vé vào vòng chung kết trước 1 lượt đấu.

Vòng chung kết U15 toàn quốc 2022 sẽ được tổ chức tại Sân vận động Pleiku và sân Trung tâm Huấn luyện đào tạo Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, tỉnh Gia Lai. Dự kiến giải sẽ diễn ra từ ngày 08/8 đến ngày 22/8/2022.