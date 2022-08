U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng đậm trong trận mở màn U15 Quốc gia

(Baonghean.vn) - U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 4-0 trước U15 Đồng Tháp trong ngày mở màn Vòng chung kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022.

Vòng chung kết U15 Quốc gia 2022 có 12 đội bóng tham dự. Qua kết quả bốc thăm, bảng A gồm: Chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Cần Thơ; Bảng B gồm các đội Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An, Hà Nội và Nam Định; Bảng C gồm các đội PVF, Viettel, Đắk Lắk và Long An.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm, để chọn ra 2 đội có điểm số cao nhất ở mỗi bảng, cùng 2 đội xếp thứ 3 có thành tích cao nhất, vào chơi vòng tứ kết.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Bảng B là bảng đấu tử thần khi có sự xuất hiện của Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp và Hà Nội. Đồng Tháp đã cho thấy được sức mạnh vượt trội, khi họ kết thúc vòng loại mà không để thua trận nào và giành vị trí nhất Bảng F. Trong khi đó, Hà Nội cũng là đội được đánh giá cao, khi giành được 17 điểm tại Bảng A. Vì vậy, để vượt qua vòng bảng cũng là điều không hề dễ dàng với thầy trò Đinh Văn Dũng.

Trận đấu mở màn của U15 Sông Lam Nghệ An tại vòng chung kết sẽ gặp đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng - Đồng Tháp. Tuy nhiên, U15 xứ Nghệ đã nhập cuộc đầy tự tin và có thế trận hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ. Trong trận đấu này, Huấn luyện viên Đinh Văn Dũng đã sử dụng sơ đồ 4-1-4-1. Và cách chơi đó đã phát huy tác dụng khi 2 cánh của Sông Lam Nghệ An tạo ra những mảng miếng phối hợp có tính đột biến cao. Nhưng cũng phải đến phút thứ 34, Nguyễn Quang Lâm mới mở được tỷ số của trận đấu. Bàn thắng xuất phát từ đường tạt bóng bên hành lang cánh phải, bóng được trung phong của Sông Lam Nghệ An trả ngược ra bằng đầu, để Quang Lâm tung cú sút hiểm hóc, hạ gục thủ thành Đồng Tháp.

Bước sang hiệp 2, U15 xứ Nghệ vẫn tiếp tục duy trì sức ép lên phần sân đối phương và ghi thêm 3 bàn thắng nữa. Các pha lập công do Vương Văn Tùng, phút 61; Trương Văn Tấn Sang, phút 68; Phan Trung Quân, phút 91.

Kết quả cuối cùng U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng 4-0 trong ngày ra quân, Vòng chung kết Giải Bóng đá U15 Quốc gia 2022.

Ở trận này, Nguyễn Quang Lâm của U15 xứ Nghệ được bầu là cầu thủ chơi hay nhất trận đấu.

Ngày 10/8, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ thi đấu trận thứ 2 tại Bảng B, gặp U15 Nam Định.