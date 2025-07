Thể thao U15 Sông Lam Nghệ An nắm lợi thế lớn tại vòng bảng Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025 Tại Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025, U15 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng các đối thủ: U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 Đắk Lắk và U15 An Giang. Đây được đánh giá là bảng đấu thuận lợi, mở ra cơ hội lớn để thầy trò HLV Lê Mạnh Huy giành vé đi tiếp vào tứ kết.

Trước đó, vòng loại Giải U15 Quốc gia 2025 đã khép lại với 12 đội bóng giành quyền vào Vòng chung kết gồm: Hà Nội, Thể Công Viettel I, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Đắk Lắk, Kon Tum, Đồng Tháp, An Giang, Bình Phước, Tây Ninh và đội chủ nhà PVF.

U15 Sông Lam Nghệ An nắm lợi thế lớn tại vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025. Ảnh: Đức Anh

Tại vòng loại, U15 Sông Lam Nghệ An thi đấu ở bảng B, nơi có sự góp mặt của các đội: U15 PVF, U15 Đông Á Thanh Hóa, U15 Công an Hà Nội và U15 Đào Hà. Sau 8 trận đấu, đội bóng xứ Nghệ thể hiện phong độ ấn tượng với thành tích bất bại: 6 chiến thắng, 2 trận hòa, giành được 20 điểm và dẫn đầu bảng đấu một cách thuyết phục.

Bước vào Vòng chung kết, việc nằm cùng bảng với U15 An Giang và U15 Đắk Lắk, hai đội bóng không được đánh giá cao về chuyên môn, càng củng cố thêm lợi thế cho U15 Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất bảng. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Lê Mạnh Huy đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và từng nhiều lần đối đầu với đối thủ này trong loạt trận giao hữu trước giải.

“Chúng tôi đã có 4 trận giao hữu với U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và giành chiến thắng 3 trận, chỉ để thua 1. Vì vậy, chúng tôi khá tự tin khi gặp lại họ tại vòng bảng. Ban huấn luyện nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ và sẽ đưa ra chiến thuật phù hợp” - huấn luyện viên Lê Mạnh Huy chia sẻ.

Huấn luyện viên Lê Mạnh Huy - U15 Sông Lam Nghệ An (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Đức Anh

Đánh giá tổng thể về bảng đấu, ông cho biết, bảng C tương đối dễ thở. “U15 An Giang còn nhiều hạn chế về trình độ, trong khi U15 Đắk Lắk nhỉnh hơn đôi chút, có vài cá nhân nổi bật và thi đấu có tổ chức hơn. Chúng tôi sẽ tập trung từng trận đấu để hướng đến mục tiêu cao nhất” – Huấn luyện viên trưởng U15 Sông Lam Nghệ An cho hay.

Vòng chung kết Giải U15 Quốc gia 2025 sẽ diễn ra từ ngày 20/7 đến 01/8 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên). 12 đội bóng được chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt. Tám đội có thành tích tốt nhất gồm 3 đội nhất bảng, 3 đội nhì bảng và 2 đội xếp thứ ba xuất sắc sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

U15 Sông Lam Nghệ An sẽ mở màn chiến dịch Vòng chung kết vào ngày 21/7 gặp U15 An Giang. Ở lượt trận thứ hai vào ngày 23/7, thầy trò huấn luyện viên Lê Mạnh Huy sẽ chạm trán U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, trận đấu được dự đoán sẽ quyết định ngôi đầu bảng C. Lượt trận cuối, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U15 Đắk Lắk vào ngày 25/7.

Với phong độ ổn định cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, U15 Sông Lam Nghệ An đang có cơ hội lớn để tiến sâu tại Vòng chung kết năm nay.