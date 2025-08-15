Thể thao U17 Sông Lam Nghệ An nhận thất bại trước U17 PVF-CAND trong trận đấu mở màn vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 Trong trận đấu ra quân vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025, U17 Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại 0-1 trước U17 PVF-CAND.

Chiều 15/8, vòng loại Giải U17 Quốc gia 2025 chính thức khởi tranh. Tại sân vận động thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF, các trận đấu bảng B diễn ra sôi động với sự góp mặt của 6 đội: PVF-CAND, SHB Đà Nẵng, Luxury Hạ Long, Đông Á Thanh Hóa, Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An.

Đội hình xuất phát của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Tâm điểm của lượt trận mở màn là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U17 PVF-CAND và U17 Sông Lam Nghệ An. Đây là hai đội được đánh giá cao về chiều sâu lực lượng, bề dày truyền thống và khả năng cạnh tranh vị trí nhất, nhì bảng B.

Với tính chất quan trọng, cả hai bên đều tung ra đội hình mạnh nhất. Huấn luyện viên Hải Nam (SLNA) áp dụng sơ đồ 4-4-2 với hàng thủ gồm Ngô Anh Đức, Quán Thành Công, Nguyễn Văn Duy và Phan Đăng Huy; tuyến giữa là Nguyễn Minh Thuỷ, Phạm Viết Duy, Minh Lợi và Văn Lâm; cặp tiền đạo Quang Anh và Ngọc Sơn.

Viết Duy sở hữu kỹ thuật tốt đã gây nhiều khó khăn cho U17 PVF-CAND. Ảnh: Chung Lê

Nhập cuộc với lợi thế sân nhà, U17 PVF-CAND triển khai lối chơi ban bật ngắn mạch lạc, kiểm soát bóng nhỉnh hơn. Tuy nhiên, U17 Sông Lam Nghệ An phòng ngự phản công hiệu quả, chặn đứng nhiều đợt lên bóng của đối thủ.

Phút 25, đội bóng xứ Nghệ suýt mở tỷ số khi từ đường tạt bên cánh phải của Viết Duy, Quang Anh bắt vô lê trong vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Chỉ 5 phút sau, PVF-CAND đáp trả với cú đánh đầu dội cột dọc của Nguyễn Du sau quả tạt từ cánh trái.

Phút 38, sức ép liên tiếp của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số. Từ quả phạt góc, Anh Khoa băng cắt đánh đầu hiểm hóc, làm tung lưới U17 SLNA. Tuy nhiên, pha ghi bàn này đã nhận phải sự phản ánh gay gắt từ đội khách, khi họ cho rằng cầu thủ đội chủ nhà đã phạm lỗi với thủ môn trong khu vực 5m. Dù thế nhưng bàn thắng sau đó vẫn được công nhận cho U17 PVF-CAND.

U17 SLNA thực hiện được nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Ảnh: Chung Lê

Không chấp nhận bị dẫn bàn, U17 Sông Lam Nghệ An đẩy cao nhịp tấn công. Phút 42, Quang Anh có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm sau pha phối hợp cùng Anh Đức nhưng cú sút lại quá nhẹ. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về PVF-CAND.

Hiệp 2 chứng kiến sự vượt trội của U17 SLNA. Ảnh: Đức Anh

Sang hiệp 2, huấn luyện viên Hải Nam chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình, phối hợp tự tin và chơi quyết liệt hơn. U17 Sông Lam Nghệ An liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Xuân Hoà, cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ.

Những phút cuối trận, U17 Sông Lam Nghệ An còn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm về phía khung thành chủ nhà, nhưng đều bất thành. Với trận thua trong ngày ra quân, U17 Sông Lam Nghệ An tạm xếp cuối bảng B.

Lượt trận thứ 2, U17 Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán với U17 Luxury Hạ Long.