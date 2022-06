U17 Sông Lam Nghệ An rộng cửa vào vòng chung kết giải toàn quốc

(Baonghean.vn) - Sau 5 loạt trận, U17 Sông Lam Nghệ An đang có được 11 điểm và tạm thời xếp thứ nhất tại bảng B, vòng loại U17 toàn quốc năm 2022.

Tham gia thi đấu vòng loại U17 toàn quốc năm 2022, U17 Sông Lam Nghệ An sử dụng lực lượng gồm các cầu thủ thuộc lứa tuổi từ 16 trở xuống. Mục đích chính của việc lựa chọn này là nhằm giúp các cầu thủ có cơ hội để được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi vào đội U16 Quốc gia tham dự Giải U16 Đông Nam Á.

Qua 5 lượt đấu đã qua tại bảng B, vòng loại U17 toàn quốc năm 2022, được tổ chức tại Thành phố Huế, đội bóng của HLV Phan Tiến Hoài thi đấu khá ổn định. Trong trận đấu ra quân họ phải chịu chia điểm với đội chủ nhà U17 Huế. Thì đến 3 trận tiếp theo sau U17 xứ Nghệ đều có các trận thắng thuyết phục.

Cụ thể, U17 Sông Lam Nghệ An thắng U17 Đông Á Thanh Hoá với tỷ số 1-0, bàn thắng duy nhất của trận đấu do tiền đạo Lê Đình Long Vũ ghi được ở hiệp 1; trận đấu thứ 2, đội bóng của ông Phan Tiến Hoài đè bẹp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với tỷ số 4-1, với 2 bàn thắng của Trần Quốc Hòa, bàn còn lại do Phùng Văn Nam, Lê Đình Long Vũ ghi; ở trận đấu cuối cùng của lượt đi vòng bảng, U17 Sông Lam Nghệ An gặp U17 Nam Định, các học trò của ông Phan Tiến Hoài đã có chiến thắng 2-0, nhờ cú đúp của Phạm Nguyễn Quốc Trung.

Bước vào lượt về, U17 Sông Lam Nghệ An tiếp tục bị đội chủ nhà U17 Huế cầm hoà với tỷ số 1-1. Như vậy, sau 5 lượt trận U17 xứ Nghệ đang tạm dẫn đầu bảng B với 11 điểm. Dựa vào thực lực mà các đội bóng đã thể hiện, thì chiếc vé vào vòng chung kết đối với thầy trò Phan Tiến Hoài là hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Trải qua các trận vòng loại, 5 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã được VFF gọi vào tham dự Đội tuyển U16 Quốc gia. Các cầu thủ được gọi lần này bao gồm: Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, trung vệ Nguyễn Văn Tâm, tiền vệ Nguyễn Trọng Tuấn, 2 tiền đạo Lê Đình Long Vũ và Trần Quốc Hòa.

Đợt tập trung lần này nhằm chuẩn bị cho Giải vô địch U16 Đông Nam Á được tổ chức từ 28/7 đến 13/8/2022 tại Jakarta – Indonesia. Dự kiến ngày 30/6 tới đây 5 cầu thủ nói trên sẽ có mặt ở Hà Nội và tập trung cho đến hết ngày 13/8/2022.