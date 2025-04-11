U17 Việt Nam chốt khung, lên đường tập huấn Nhật Bản Sau 6 trận giao hữu với đối thủ đa dạng, HLV Cristiano Roland hài lòng về tinh thần và sự thích nghi của U17 Việt Nam; đội sang Nhật Bản 5/11 đá 3 trận.

U17 Việt Nam sẽ lên đường sang Nhật Bản vào tối 5/11 để đá 3 trận giao hữu do LĐBĐ Nhật Bản bố trí, trước khi trở về ngày 16/11 nhằm hoàn thiện chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026, diễn ra từ 22 đến 30/11/2025 tại Hà Nội và Hưng Yên. Sau 6 trận thử lửa trong nước, HLV Cristiano Roland khẳng định đội đã có bộ khung và các cầu thủ thích nghi nhanh với lối chơi.

HLV Roland chia sẻ về tình hình của đội U17 Việt Nam trước chuyến tập huấn Nhật Bản (Ảnh: VFF)

Kế hoạch tập huấn Nhật Bản trước vòng loại U17 châu Á 2026

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam di chuyển sang Nhật Bản vào tối 5/11. Trong thời gian tập huấn, đội sẽ thi đấu 3 trận giao hữu với các đối tượng phù hợp về chuyên môn do LĐBĐ Nhật Bản bố trí. Ngày 16/11, đội trở về nước để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối, hướng tới Vòng loại U17 châu Á 2026, tổ chức từ 22 đến 30/11/2025 tại Hà Nội và Hưng Yên.

Một tháng lắp ghép: tinh thần và sự thích nghi

Chia sẻ trước buổi tập ngày 4/11, HLV Cristiano Roland tỏ ra hài lòng với thái độ và tốc độ thích nghi của các học trò sau gần một tháng rèn quân: “Điều khiến tôi hài lòng nhất trong suốt một tháng qua là các cầu thủ luôn cảm thấy thoải mái khi khoác áo đội tuyển. Một số em đã từng tập trung trước đây, trong khi nhiều em là lần đầu tiên được gọi lên. Dù vậy, tất cả đều cho thấy khát khao thể hiện bản thân, làm quen với môi trường đội tuyển và thích nghi tốt với lối chơi mà Ban huấn luyện xây dựng. Các em đang thể hiện sự tự tin, hiểu rõ vai trò của mình trong từng tình huống. Đó chính là nền tảng để đội đạt trạng thái mạnh mẽ nhất khi bước vào Vòng loại U17 châu Á 2026.”

Sáu trận giao hữu và cách nâng độ khó

Về chuỗi 6 trận giao hữu gần đây, HLV Roland cho biết đội đã được thử sức qua nhiều “nấc thang” khác nhau nhằm tích lũy kinh nghiệm và tăng cường khả năng thích ứng: “Chúng tôi đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, sắp xếp cho các cầu thủ thi đấu với những đối thủ có độ tuổi và trình độ khác nhau – từ các anh U18, U19, U21 trong nước cho đến đối thủ cùng trang lứa là U17 Campuchia. Qua từng trận, các em tiến bộ rõ rệt và đạt được những mục tiêu mà Ban huấn luyện đề ra. Ba trận giao hữu sắp tới trong chuyến tập huấn tại Nhật Bản cũng sẽ rất quan trọng, giúp toàn đội có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U17 châu Á.”

Các cầu thủ trẻ sẵn sàng bước vào giải đấu (Ảnh: VFF)

Cạnh tranh vị trí và khung đội hình

Về nhân sự, U17 Việt Nam đã định hình bộ khung nhưng vẫn duy trì cạnh tranh trong nội bộ: “Thực ra, chúng tôi đã định hình khung đội hình từ đợt tập trung đầu tiên, và bổ sung thêm những gương mặt mới nổi bật từ giải vô địch U17 quốc gia. Quan điểm của tôi là tất cả cầu thủ đều phải luôn trong trạng thái sẵn sàng. Chuyến tập huấn tại Nhật Bản sắp tới sẽ là dịp để hoàn thiện và củng cố thêm đội hình mạnh nhất.”

Tôn trọng mọi đối thủ, tối đa 100% nỗ lực

Đánh giá về bảng đấu ở vòng loại, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh cách tiếp cận thực dụng và tập trung vào nội tại: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các đối thủ. Mỗi trận đấu đều quan trọng và tiềm ẩn khó khăn riêng. Với tôi, điều quan trọng nhất là cầu thủ phải chiến đấu với 100% tinh thần và năng lực. Khi làm được điều đó, chúng ta sẽ khiến trận đấu trở nên dễ dàng hơn bằng chính khả năng của mình”.

Nhịp độ tập luyện: thả lỏng sau trận U17 Campuchia

Chiều 4/11 tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, U17 Việt Nam có buổi tập mang tính thư giãn. Do vừa trải qua trận đấu tập với U17 Campuchia tối 3/11, ban huấn luyện ưu tiên các nội dung thả lỏng cơ bắp và tái tạo năng lượng, cân bằng tải tập sau giai đoạn rèn thể lực và chuyên môn liên tục.

Các mốc thời gian chính

3/11: Trận đấu tập với U17 Campuchia.

4/11: Buổi tập thả lỏng tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam.

5/11: Lên đường sang Nhật Bản tập huấn.

Trong thời gian tập huấn: 3 trận giao hữu với các đối tượng phù hợp do LĐBĐ Nhật Bản bố trí.

16/11: Trở về Việt Nam để hoàn thiện khâu chuẩn bị.

22-30/11/2025: Vòng loại U17 châu Á 2026 tại Hà Nội và Hưng Yên.

Từ nhịp điệu lắp ghép – nâng độ khó – cạnh tranh nội bộ đến sự tôn trọng dành cho mọi đối thủ, lập trình chuẩn bị của U17 Việt Nam cho thấy tính hệ thống. Ba cuộc thử lửa ở Nhật Bản dự kiến là phép thử cuối cùng trước khi tập thể của HLV Cristiano Roland bước vào giải với trạng thái thi đấu tốt nhất.