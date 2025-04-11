Thể thao U17 Việt Nam thắng 5-0 U17 Campuchia trong trận đấu tập; MU nhắm 5 hậu vệ cánh đẳng cấp để thay Dalot, Dorgu U17 Việt Nam thắng 5-0 U17 Campuchia trong trận đấu tập; Đã chắc chắn FIFA không xử thua tuyển Malaysia; MU nhắm 5 hậu vệ cánh đẳng cấp để thay Dalot, Dorgu; Cuộc chạm trán đáng chờ xem... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

U17 Việt Nam thắng 5-0 U17 Campuchia trong trận đấu tập

Chiều 3/11, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập và thắng đậm 5-0 trước đội tuyển U17 Campuchia trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Đây là trận đấu tập thứ 6 trong đợt tập trung chuẩn bị cho Vòng loại U17 châu Á 2026, đồng thời cũng là lần đầu tiên thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland thử sức với một đối thủ quốc tế.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, đội tuyển U17 Campuchia hiện đang trong giai đoạn tập huấn, hướng tới mục tiêu giành quyền tham dự vòng loại khu vực Đông Nam Á.

U17 Việt Nam thi đấu lấn lướt trước U17 Campuchia. Ảnh- VFF

Để giúp các học trò làm quen với cường độ và tính chất của một trận đấu quốc tế, đồng thời kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, huấn luyện viên Cristiano Roland và Ban Huấn luyện 2 đội đã thống nhất thi đấu theo thể thức chính thức gồm 2 hiệp, mỗi hiệp 45 phút, với tối đa 6 quyền thay người.

Sau 2 hiệp đấu sôi nổi, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 5-0. Chiến thắng này giúp U17 Việt Nam củng cố sự tự tin và tạo thêm động lực cho các cầu thủ trẻ, đồng thời giúp Ban Huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ, khả năng thích ứng chiến thuật và hiệu quả phối hợp giữa các tuyến trước khi bước vào giai đoạn quan trọng của quá trình chuẩn bị.

Theo kế hoạch, 2 đội sẽ tiếp tục thi đấu giao hữu lượt về vào sáng 5/11. Sau trận đấu này, huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 5 đến 15/11. Trong thời gian tập huấn, đội tuyển U17 Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) bố trí.

Đến ngày 16/11, đội sẽ trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Vòng loại U17 châu Á 2026, diễn ra từ ngày 22 đến 30/11 tới đây tại Hà Nội và Hưng Yên.

Đã chắc chắn FIFA không xử thua tuyển Malaysia

Mặc dù bác đơn kháng cáo của Malaysia nhưng FIFA đã không xử thua tuyển Malaysia trước Việt Nam. Lý do chính thức là gì?

Theo thông báo từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá châu Á mới là nơi cuối cùng có tiếng nói quyết định đến số phận của tuyển Malaysia chứ không phải FIFA.

Cũng theo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Vì hiện tại sự việc giữa FAM và FIFA chưa kết thúc. FAM sẽ đưa vấn đề này lên CAS.

Dù vậy, VFF cho biết rằng, theo quy định về kỷ luật của AFC, tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.

Như vậy, AFC sẽ là nơi quyết định số phận của tuyển Malaysia. Đúng với phát ngôn của Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John cách đó vài ngày, với tuyên bố Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ xử lý sau khi quy trình pháp lý hoàn tất.

FAM đã có thông báo sẽ “chiến” đến cùng với FIFA: “Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã nhận được quyết định về đơn kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), trong đó đơn kháng cáo của chúng tôi đã bị bác bỏ.

FAM sẽ gửi văn bản đến FIFA để yêu cầu các chi tiết đầy đủ và bản giải trình bằng văn bản về quyết định này, trước khi thực hiện bước tiếp theo là kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (Court of Arbitration for Sport – CAS).



Đây là lần đầu tiên FAM đối mặt với tình huống như vậy, và cả đội ngũ luật sư lẫn ban lãnh đạo đều rất bất ngờ với kết quả này. Tuy nhiên, FAM sẽ tiếp tục kiên định bảo vệ quyền lợi của các cầu thủ cũng như lợi ích của bóng đá Malaysia trên đấu trường quốc tế”.

MU nhắm 5 hậu vệ cánh đẳng cấp để thay Dalot, Dorgu

Man Utd đứng trước thay đổi lớn ở hành lang trái trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2026.

Vị trí chạy cánh trái đang trở thành điểm yếu trong sơ đồ 3-4-3 của Ruben Amorim. Cả Diogo Dalot, Patrick Dorgu đều không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, thậm chí thường xuyên mắc lỗi dẫn đến bàn thua. Theo truyền thông Anh, "Quỷ đỏ" sẵn sàng phá két để đưa về một hậu vệ trái đẳng cấp ngay trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Nuno Mendes: Thời gian qua, báo chí Pháp đưa tin Mendes đang rục rịch kế hoạch chia tay PSG để tìm thử thách mới sau mùa giải ăn 5. Tuyển thủ Bồ Đào Nha đang là hậu vệ cánh hàng đầu thế giới với khả năng được chứng minh ở các trận cầu lớn. Mendes từng gây ấn tượng khi "bắt chết" Lamine Yamal cùng nhiều ngôi sao tấn công khác. Tuy nhiên, PSG chắc chắn sẽ không để cầu thủ 23 tuổi rời đi với giá rẻ.

Nahuel Molina: Molina là ngôi sao của tuyển Argentina nhưng đang không được trao nhiều cơ hội ra sân tại Atletico Madrid. Theo báo chí Anh, MU sẵn sàng chi 25 triệu Euro để chiêu mộ hậu vệ phải 27 tuổi.

Alejandro Balde (Barcelona): Khi cả Patrick Dorgu, Diogo Dalot đều có màn trình diễn chưa đạt yêu cầu, MU sẵn sàng phá két để chiêu mộ thêm một hậu vệ cánh đẳng cấp. Balde, 22 tuổi, được định giá 60 triệu Euro là một trong những cái tên nằm trong tầm ngắm của đội chủ sân Old Trafford.

Tyrick Mitchell: Ngôi sao người Anh gốc Jamaica chứng tỏ khả năng trong màu áo Crystal Palace. Ngoài khả năng phòng ngự dựa trên nền tảng thể chất ấn tượng, cầu thủ sinh năm 1999 còn hỗ trợ đắc lực cho mặt trận tấn công bằng những quả tạt và dứt điểm có độ chuẩn xác cao. Mitchell đang được định giá 25 triệu Euro, theo Transfermarkt.

David Raum: Cầu thủ người Đức đang là trụ cột của Leipzig nhờ khả năng công thủ toàn diện. Ở Bundesliga mùa này, Raum đã ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần và được Tranfermarkt định giá chỉ 20 triệu euro.

Cuộc chạm trán đáng chờ xem

Liverpool và Real Madrid không chỉ là cuộc chạm trán của 2 gã khổng lồ châu Âu, mà còn là sự đối đầu chiến thuật giữa 2 nhà cầm quân giàu tham vọng.

Vừa đánh bại nhà vô địch La Liga, Real Madrid muốn làm điều tương tự với nhà vô địch Ngoại hạng Anh dù phải đến làm khách tại sân Anfield lúc 3 giờ ngày 5/11.

Dưới thời HLV Arne Slot, "Lữ đoàn đỏ" thường triển khai lối chơi tấn công kiểm soát bóng mạnh mẽ cùng với chiến thuật pressing tầm cao quen thuộc. Điểm mạnh của Liverpool nằm ở tốc độ và khả năng xuyên phá ở hai biên, nơi Mohamed Salah và Cody Gakpo là 2 mũi giáp công.

Kylian Mbappe là mục tiêu phong tỏa của hàng thủ chủ nhà Liverpool. Ảnh- RFI

Sự ổn định của tuyến giữa và khả năng chỉ huy của Virgil van Dijk ở hàng phòng ngự sẽ là chìa khóa để Liverpool giữ vững thế trận trước đội khách.

Về phía Real Madrid, dù vẫn duy trì phong độ ổn định tại La Liga, song phải đối mặt với cơn khủng hoảng chấn thương ở hàng thủ (Carvajal, Rudiger, Alaba vắng mặt). Điều này buộc HLV Alonso phải cân nhắc chiến thuật phòng ngự phản công linh hoạt nhằm bảo đảm sự chắc chắn nơi tuyến dưới trước khi nghĩ đến việc tấn công.

Kylian Mbappe đã chứng minh anh là cầu thủ sinh ra để định đoạt các trận đấu lớn. Với tốc độ, kỹ năng dứt điểm hoàn hảo và sự lạnh lùng cần thiết, Mbappe không chỉ là một tiền đạo tài năng mà còn là một nhân tố giải quyết vấn đề.

