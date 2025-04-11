U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia 5-0 trong trận tập U17 Việt Nam vượt qua U17 Campuchia 5-0 trong trận đấu tập theo thể thức chính thức tại PVF, năm cầu thủ khác nhau ghi bàn. Hai đội tái đấu ngày 5/11 trước khi chốt danh sách đi Nhật Bản.

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia 5-0 trong trận đấu tập diễn ra chiều 3/11 trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trận đấu được tổ chức theo đúng thể thức chính thức với hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút và tối đa 6 quyền thay người. Năm cầu thủ khác nhau lập công, cho thấy chiều sâu nhân sự và hiệu quả vận hành trong cả hai hiệp.

IMG_5734

Diễn biến: 2 bàn hiệp một, 3 bàn hiệp hai

Ở hiệp một, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Trọng Đại Nhân lần lượt ghi bàn, giúp U17 Việt Nam tạo lợi thế sớm. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì nhịp độ và ghi thêm ba bàn nhờ công của Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Dương và Trần Mạnh Quân, khép lại chiến thắng 5-0.

Hiệp đấu Cầu thủ ghi bàn Hiệp một Chu Ngọc Nguyễn Lực; Nguyễn Trọng Đại Nhân Hiệp hai Nguyễn Minh Thủy; Nguyễn Văn Dương; Trần Mạnh Quân

Góc chiến thuật: bài test thể thức chính thức và 6 quyền thay người

Hai đội thống nhất thi đấu theo chuẩn mực quốc tế: 2 x 45 phút, tối đa 6 thay người. Với U17 Việt Nam, đây là cơ hội mô phỏng cường độ thật, kiểm nghiệm cách vận hành chiến thuật, đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí trong điều kiện thay người có giới hạn. Mục tiêu kép được đáp ứng: làm quen nhịp trận quốc tế và tối ưu hóa tổ chức đội hình trong một khung thay người chặt chẽ.

Thể thức chính thức giúp duy trì cấu trúc trận đấu và kỷ luật chiến thuật.

Giới hạn thay người buộc ban huấn luyện tính toán phân bổ thể lực và vai trò từng cầu thủ.

Việc 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho thấy sự phân tán nguồn bàn thắng trong tập thể.

Thống kê chọn lọc

Chiến thắng 5-0 trong trận đấu tập thứ sáu của U17 Việt Nam ở đợt tập trung hiện tại.

Lần đầu tiên trong đợt này, U17 Việt Nam đối đầu một “quân xanh” mang yếu tố quốc tế.

Năm cầu thủ khác nhau lập công, chia đều cho hai hiệp (2 bàn hiệp một, 3 bàn hiệp hai).

Thi đấu tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, theo thể thức 2 hiệp x 45 phút, tối đa 6 quyền thay người.

Tác động: tự tin trước giai đoạn bản lề

Kết quả 5-0 giúp U17 Việt Nam tích lũy niềm tin, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu thực chiến để ban huấn luyện rà soát nhân sự và điều chỉnh chi tiết chiến thuật trước khi bước vào chặng chuẩn bị tiếp theo cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Kế hoạch sắp tới và mốc thời gian

Sáng 5/11: U17 Việt Nam tái đấu U17 Campuchia.

Sau trận tái đấu: HLV Cristiano Roland chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản.

5/11 – 15/11: Tập huấn tại Nhật Bản, dự kiến thi đấu ba trận giao hữu do LĐBĐ Nhật Bản sắp xếp.

16/11: Đội trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng.

22 – 30/11/2025: Vòng loại U17 châu Á 2026 tổ chức tại Hà Nội và Hưng Yên.

Với nền tảng từ chiến thắng trước U17 Campuchia và lịch trình chuẩn bị dày đặc, U17 Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo: tăng cường cọ xát, duy trì cường độ và từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu cho mục tiêu tại Vòng loại U17 châu Á 2026.