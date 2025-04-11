Thứ Ba, 4/11/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia 5-0 trong trận tập

CTVX04/11/2025 05:06

U17 Việt Nam vượt qua U17 Campuchia 5-0 trong trận đấu tập theo thể thức chính thức tại PVF, năm cầu thủ khác nhau ghi bàn. Hai đội tái đấu ngày 5/11 trước khi chốt danh sách đi Nhật Bản.

U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia 5-0 trong trận đấu tập diễn ra chiều 3/11 trên sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trận đấu được tổ chức theo đúng thể thức chính thức với hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút và tối đa 6 quyền thay người. Năm cầu thủ khác nhau lập công, cho thấy chiều sâu nhân sự và hiệu quả vận hành trong cả hai hiệp.

IMG_5734
IMG_5734

Diễn biến: 2 bàn hiệp một, 3 bàn hiệp hai

Ở hiệp một, Chu Ngọc Nguyễn Lực và Nguyễn Trọng Đại Nhân lần lượt ghi bàn, giúp U17 Việt Nam tạo lợi thế sớm. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì nhịp độ và ghi thêm ba bàn nhờ công của Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Dương và Trần Mạnh Quân, khép lại chiến thắng 5-0.

Hiệp đấu Cầu thủ ghi bàn
Hiệp một Chu Ngọc Nguyễn Lực; Nguyễn Trọng Đại Nhân
Hiệp hai Nguyễn Minh Thủy; Nguyễn Văn Dương; Trần Mạnh Quân

Góc chiến thuật: bài test thể thức chính thức và 6 quyền thay người

Hai đội thống nhất thi đấu theo chuẩn mực quốc tế: 2 x 45 phút, tối đa 6 thay người. Với U17 Việt Nam, đây là cơ hội mô phỏng cường độ thật, kiểm nghiệm cách vận hành chiến thuật, đánh giá khả năng thích ứng của từng vị trí trong điều kiện thay người có giới hạn. Mục tiêu kép được đáp ứng: làm quen nhịp trận quốc tế và tối ưu hóa tổ chức đội hình trong một khung thay người chặt chẽ.

  • Thể thức chính thức giúp duy trì cấu trúc trận đấu và kỷ luật chiến thuật.
  • Giới hạn thay người buộc ban huấn luyện tính toán phân bổ thể lực và vai trò từng cầu thủ.
  • Việc 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn cho thấy sự phân tán nguồn bàn thắng trong tập thể.

Thống kê chọn lọc

  • Chiến thắng 5-0 trong trận đấu tập thứ sáu của U17 Việt Nam ở đợt tập trung hiện tại.
  • Lần đầu tiên trong đợt này, U17 Việt Nam đối đầu một “quân xanh” mang yếu tố quốc tế.
  • Năm cầu thủ khác nhau lập công, chia đều cho hai hiệp (2 bàn hiệp một, 3 bàn hiệp hai).
  • Thi đấu tại sân Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF, theo thể thức 2 hiệp x 45 phút, tối đa 6 quyền thay người.

Tác động: tự tin trước giai đoạn bản lề

Kết quả 5-0 giúp U17 Việt Nam tích lũy niềm tin, đồng thời cung cấp thêm dữ liệu thực chiến để ban huấn luyện rà soát nhân sự và điều chỉnh chi tiết chiến thuật trước khi bước vào chặng chuẩn bị tiếp theo cho Vòng loại U17 châu Á 2026.

Kế hoạch sắp tới và mốc thời gian

  • Sáng 5/11: U17 Việt Nam tái đấu U17 Campuchia.
  • Sau trận tái đấu: HLV Cristiano Roland chốt danh sách 26 cầu thủ tham dự chuyến tập huấn tại Nhật Bản.
  • 5/11 – 15/11: Tập huấn tại Nhật Bản, dự kiến thi đấu ba trận giao hữu do LĐBĐ Nhật Bản sắp xếp.
  • 16/11: Đội trở về nước để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng.
  • 22 – 30/11/2025: Vòng loại U17 châu Á 2026 tổ chức tại Hà Nội và Hưng Yên.

Với nền tảng từ chiến thắng trước U17 Campuchia và lịch trình chuẩn bị dày đặc, U17 Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo: tăng cường cọ xát, duy trì cường độ và từng bước hoàn thiện cấu trúc thi đấu cho mục tiêu tại Vòng loại U17 châu Á 2026.

Bài liên quan

Đọc tiếp

5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026

5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ và khát vọng khẳng định ở U22 Việt Nam

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ và khát vọng khẳng định ở U22 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hoá người hùng; Bại tướng của U17 Việt Nam vô địch châu Á

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hoá người hùng; Bại tướng của U17 Việt Nam vô địch châu Á

Đội tuyển U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U17 châu Á

Đội tuyển U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U17 châu Á

Hậu vệ Lê Tấn Dũng – 'Lá chắn thép' tuổi 17 của bóng đá xứ Nghệ

Hậu vệ Lê Tấn Dũng – 'Lá chắn thép' tuổi 17 của bóng đá xứ Nghệ

Đọc tiếp

5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026

5 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập vào đội tuyển U17 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2026

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ và khát vọng khẳng định ở U22 Việt Nam

Tiền vệ Lê Đình Long Vũ và khát vọng khẳng định ở U22 Việt Nam

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hoá người hùng; Bại tướng của U17 Việt Nam vô địch châu Á

Thủ môn Bùi Tiến Dũng hoá người hùng; Bại tướng của U17 Việt Nam vô địch châu Á

Đội tuyển U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U17 châu Á

Đội tuyển U17 Việt Nam trở về nước sau hành trình đầy cảm xúc tại Vòng chung kết U17 châu Á

Hậu vệ Lê Tấn Dũng – 'Lá chắn thép' tuổi 17 của bóng đá xứ Nghệ

Hậu vệ Lê Tấn Dũng – 'Lá chắn thép' tuổi 17 của bóng đá xứ Nghệ

Xem thêm Quốc tế

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Quốc tế
      U17 Việt Nam thắng U17 Campuchia 5-0 trong trận tập

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO