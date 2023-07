U19 nữ Việt Nam gặp ‘kỳ phùng địch thủ’ trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á; ĐT nữ Mỹ được... ông trời ủng hộ trước khi đấu ĐT nữ Việt Nam

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đối thủ trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023 của U19 nữ Việt Nam đã được xác định; Vốn đã rất mạnh so với mặt bằng chung của bóng đá nữ thế giới; ĐT nữ Mỹ lại nhận được sự ủng hộ về thời tiết ở New Zealand. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua

U19 nữ Việt Nam gặp "kỳ phùng địch thủ" trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á

Đối thủ trong trận chung kết U19 nữ Đông Nam Á 2023 của U19 nữ Việt Nam đã được xác định. Đó là đội bóng “kỳ phùng địch thủ” U19 nữ Thái Lan.

Không nằm ngoài dự đoán, U19 Thái Lan đã không mấy khó khăn để tạo nên thế trận chủ động trước chủ nhà U19 nữ Indonesia trong trận bán kết còn lại. Kết quả, đội bóng nữ xứ Chùa vàng đã giành chiến thắng với tỷ số 7-1 để qua đó, giành quyền vào chơi trận chung kết.

Như vậy, trận tranh chức vô địch ở giải nữ trẻ của khu vực là cuộc đọ sức giữa 2 nền bóng đá nữ hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam. Trước khi U19 nữ Thái Lan vào chung kết, U19 nữ Việt Nam đã lấy vé khi vượt qua U19 nữ Myanmar với tỷ số 2-1 sau 120 phút thi đấu.

ĐT nữ Mỹ được... ông trời ủng hộ trước khi đấu ĐT nữ Việt Nam

Vốn đã rất mạnh so với mặt bằng chung của bóng đá nữ thế giới, ĐT nữ Mỹ lại nhận được sự ủng hộ về thời tiết ở New Zealand so với các đối thủ khác ở World Cup nữ 2023, trong đó có ĐT nữ Việt Nam.

Nhiều cầu thủ nữ Việt Nam thừa nhận trời rét ở New Zealand là một rào cản lớn trong quá trình tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2023. Bản thân tiền đạo Huỳnh Như cũng chia sẻ đây là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến màn trình diễn của Việt Nam khi thi đấu giao hữu với New Zealand cách đây không lâu.

Tiền đạo kỳ cựu Megan Rapinoe khẳng định cô dường như đang ở quê hương Mỹ, dù sang New Zealand chơi bóng. "Tôi không cảm thấy có nhiều sự khác biệt, dù quả thực chúng tôi đang ở một vùng đảo. Chúng tôi sẽ phải mặc áo dài tay, tất dài trong thời tiết này, nhưng găng tay chưa chắc đã cần thiết. Quả thực, tôi thích thời tiết như vậy hơn là ở những nơi nắng nóng. Phong độ của tôi có thể bị ảnh hưởng nếu quá nóng

MU bị từ chối vụ Ramos vì đề nghị kỳ quặc

Theo Caught Offside, MU đã bị Benfica khước từ đề nghị hỏi mua tiền đạo Goncalo Ramos trong bối cảnh Quỷ đỏ muốn tăng cường sức mạnh cho hàng công.

Theo đó, MU đã gửi đến đội bóng Bồ Đào Nha một khoản tiền cộng thêm hậu vệ Alex Telles như một phần của thương vụ. Tuy nhiên, Benfica nhanh chóng từ chối vì chỉ muốn nhận đủ tiền mặt.

Theo tờ Correio da Manha, Benfica muốn nhận khoảng 80 triệu Euro cho Ramos. Đây được xem là con số vượt ngoài khả năng của MU sau khi Quỷ đỏ đã chi gần 65 triệu Euro chiêu mộ tiền vệ Mason Mount từ Chelsea.

PSG thay thế Mbappe bằng cách nào?

Những phát biểu không kiêng nể của Kylian Mbappe đã chạm tới giới hạn chịu đựng của lãnh đạo PSG. Không gì đảm bảo ngôi sao người Pháp có thể hoàn thành hợp đồng tới 2024 tại Parc des Princes. Trong trường hợp xấu nhất là Mbappe ra đi, PSG liệu đã có giải pháp?

Neymar vẫn còn phẩm chất "gánh" PSG?

Nếu buộc phải mua một cầu thủ thay thế Mbappe, PSG có khá nhiều lựa chọn, đặc biệt trong độ tuổi 22-25. Tuy nhiên, giá trị của họ đều ở mức 100 triệu Euro. Randal Kolo Muani, Victor Osimhen, Goncalo Ramos, Rasmus Hojlund đều đang là những mục tiêu được săn đón trong phiên chợ hè 2023. Trong số này, phù hợp với PSG nhất là Kolo Muani.

Kết quả Nurnberg 1-1 Arsenal: Havertz ra mắt không như ý

Trận giao hữu Nurnberg vs Arsenal diễn ra tối qua đã kết thúc mà không phân định được thắng thua. Ở trận hòa 1-1 này, tân binh đình đám Kai Havertz đã ra mắt Arsenal nhưng không để lại ấn tượng gì đặc biệt.

Sau màn so tài với Nurnberg, trong tháng 7 này Arsenal còn có 2 trận giao hữu với MLS All-Stars (20/7) và MU (23/7).