Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An có nguy cơ không thể tham dự Giải U19 Quốc gia? Do gặp bất lợi ở lịch thi đấu, nhiều khả năng U19 Sông Lam Nghệ An không thể tham dự Giải U19 Quốc gia 2025.

U19 Sông Lam Nghệ An giành Huy chương Đồng tại Giải U19 Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Khác với những năm trước đây, khung thời gian diễn ra Giải U19 Quốc gia 2025 đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thay đổi. Theo đó, thời gian diễn ra vòng loại Giải U19 Quốc gia 2025 sẽ bắt đầu từ ngày 22/12/2024 đến hết tháng 1 năm 2025. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến những câu lạc bộ đang phải dựa vào nguồn ngân sách Nhà nước cho công tác đào tạo trẻ, trong đó có Sông Lam Nghệ An.

Bởi theo nguyên tắc tài chính, ngân sách Nhà nước không thể cung cấp cho một đội U19 dự 2 giải U19 Quốc gia trong 1 năm. Điều này đã khiến cho U19 Sông Lam Nghệ An khó tìm ra nguồn để tham dự giải U19 Quốc gia 2025.

Đứng trước khó khăn này, ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An cho biết: "Tôi đã chỉ đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An làm báo cáo gửi lên Sở Văn hóa và Thể thao trình bày về những khó khăn trong việc tham dự giải U19 Quốc gia 2025 của U19 Sông Lam Nghệ An. Đồng thời, lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ cũng sẽ kết hợp với nhiều trung tâm đào tạo bóng đá trẻ khác trong cả nước để làm công văn gửi lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đề nghị lùi thời gian tổ chức giải U19 Quốc gia 2025 sang đầu tháng 1 năm 2025. Việc lùi thời gian sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ trong cả nước có thể tham gia giải một cách đầy đủ với chất lượng chuyên môn tốt nhất".

Trước đó, tại mùa giải 2024, U19 Sông Lam Nghệ An dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Huy Hoàng đã trình diễn lối chơi khá thuyết phục, nhưng lại thiếu đi chút may mắn và chỉ giành được Huy chương Đồng.

Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách làm huấn luyện viên trưởng đội U19 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Sỹ Hiếu

Bước đến mùa giải năm nay, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục được tín nhiệm giao trọng trách làm huấn luyện viên trưởng đội U19 Sông Lam Nghệ An.

Đội U19 xứ Nghệ được tuyển chọn bao gồm các cầu thủ sinh năm 2006 và những cầu thủ thi đấu nổi bật của các lớp U17, U16 và U15 Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt, hơn nửa đội hình U19 Sông Lam Nghệ An vừa mới được tham gia thi đấu tại Giải hạng Ba quốc gia 2024 trong màu áo của đội Trẻ PVF- CAND. Trong đó, các cầu thủ xứ Nghệ đã góp công lớn giúp đội Trẻ PVF- CAND xuất sắc giành quyền thăng hạng.

Sau khi hoàn thành thi đấu tại giải hạng Ba, U19 Sông Lam Nghệ An đã bước vào tập luyện, chuẩn bị cho Giải U19 Quốc gia 2025. Nếu U19 Sông Lam Nghệ An không được tham dự giải sẽ là thiệt thòi lớn đối với các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Họ sẽ không có cơ hội để được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước ngưỡng cửa bước lên sân chơi chuyên nghiệp.