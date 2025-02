Thể thao U19 Sông Lam Nghệ An gặp U19 Viettel ở tứ kết Thắng U19 Bình Phước, U19 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U19 Viettel ở tứ kết Giải U19 Quốc gia 2025.

Kết thúc lượt đấu thứ 2 bảng C vòng chung kết U19 Quốc gia 2025, U19 Sông Lam Nghệ An được 4 điểm, tạm xếp nhì bảng do thua về hiệu số bàn thắng bại với U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội hình xuất phát của U19 SLNA. Ảnh: Văn Hải

Theo điều lệ giải U19 Quốc gia 2025, sẽ lấy 3 đội nhất, 3 đội nhì, cùng 2 đội có thành tích xuất sắc nhất ở 3 bảng để vào chơi vòng tứ kết. Do bảng A đã ngã ngũ khi cả Hà Nội và SHB Đà Nẵng đã chắc chắn bị loại, chính vì vậy, với 4 điểm trong tay, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đã chính thức giành vé vào chơi trận tứ kết mà không cần quan tâm đến kết quả ở lượt đấu cuối cùng.

Tuy nhiên, để tránh đụng độ với Viettel ở tứ kết, U19 Sông Lam Nghệ An cần giành chiến thắng đậm với 4 bàn cách biệt trước đội cuối bảng U19 Bình Phước.

Chính vì điều này, nên huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã sử dụng sơ đồ 4-3-3 - giàu sức tấn công để nhập cuộc trận đấu. Trong đó 4 cầu thủ mới được biệt phái từ đội 1 xuống gồm: Phan Văn Thành, Trọng Tuấn, Quốc Trung và Phùng Văn Nam đều được ra sân ngay từ đầu.

Điều đó đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An làm chủ hoàn toàn thế trận và gây sức ép mạnh mẽ lên khung thành của U19 Bình Phước.

Phùng Văn Nam có mặt trong đội hình xuất phát của SLNA. Ảnh: Văn Hải

Trong khoảng thời gian đầu của trận đấu, U19 Sông Lam Nghệ An đã tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trước khung thành đối phương. Và một trong số đó đã được Quốc Khánh chuyển hóa thành bàn thắng, mở tỷ số cho U19 Sông Lam Nghệ An. Phút thứ 6, từ đường tạt bóng chính xác của Tấn Minh vào giữa khung thành Bình Phước, Quốc Khánh bật cao đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới thủ môn Duy Hậu.

Sau bàn thắng ghi được U19 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì sức ép nhằm tìm kiếm thêm cơ hội. Tuy nhiên, phải đến phút 30 Phùng Văn Nam mới lập công để nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ Nghệ.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng vẫn đẩy cao đội hình để tạo nên sức tấn công dồn dập lên khung thành của Bình Phước. Sau nhiều pha bỏ lỡ, phút 57, Quốc Khánh tiếp tục ghi bàn thắng để nâng tỷ số lên thành 3-0 cho U19 Sông Lam nghệ An. Bàn thắng đến từ cú đá phạt đền chính xác của tiền đạo mang áo số 9 này, nhưng trước đó phải kể đến công lớn thuộc về Quốc Trung khi mang về quả phạt đền cho đội bóng xứ Nghệ.

Những phút cuối trận, Sông Lam Nghệ An dồn toàn lực cho mặt trận tấn công nhằm tạo ra khoảng cách 4 bàn. Tuy nhiên, do thiếu đi may mắn đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng đã không thể tìm thấy mảnh lưới của Bình Phước thêm lần nào nữa.

Như vậy, với chiến thắng 3-0, U19 Sông Lam Nghệ An chỉ xếp thứ 2 tại bảng C, qua đó gặp đội bóng mạnh là U19 Viettel tại vòng tứ kết.