U19 Sông Lam Nghệ An thắng đậm Bình Phước

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Với đẳng cấp vượt trội, U19 Sông Lam Nghệ An không mấy khó khăn để đánh bại U19 Bình Phước với tỷ số 4-1 tại trận đấu tứ kết U19 Quốc gia 2023. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Tây Ninh.

Kết thúc vòng đấu bảng, U19 Sông Lam Nghệ An xếp ở vị trí thứ 2, với thành tích giành 1 trận thắng, 2 trận hòa. Trong khi đó, U19 Bình Phước cũng làm được điều tương tự khi cũng có được 5 điểm và xếp thứ 2 tại bảng B.

Qua các trận đấu trước, cả U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Bình Phước đều thể hiện được khả năng tấn công đầy sắc bén khi trong đội hình của hai đội này đều sở hữu những chân sút có kỹ thuật cơ bản tốt và có khả năng tạo đột biến rất cao.

Tuy nhiên với thực lực nhỉnh hơn đã giúp U19 Sông Lam Nghệ An làm chủ hoàn toàn trận đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh lên bóng có tính đa dạng cao và gây ra nhiều khó khăn cho tuyến phòng ngự của U19 Bình Phước. Để hạn chế sức mạnh của U19 Sông Lam Nghệ An, đội bóng đến từ Đông Nam Bộ đã dùng số đông cầu thủ tập trung ở phần sân nhà nhằm hoá giải các pha vây ráp của đối phương. Tuy nhiên với lối chơi biến hoá đội bóng xứ Nghệ đã sớm dẫn điểm ở phút 17. Bàn thắng xuất phát sau hàng loạt pha phối hợp nhuần nhuyễn của U19 Sông Lam Nghệ An trước khi thả xuống cho Văn Tuyển. Sự nhanh nhẹn của cầu thủ này khiến thủ môn Huy Bảo buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm luân lưu Văn Quý đã dễ dàng đánh lừa thủ thành đối phương, ghi bàn mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Sau bàn thắng U19 Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì thế trận áp đảo, với cách chơi pressing tầm cao, qua đó tạo ra vô số cơ hội có thể nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra ở phút 40 của trận đấu. Từ sự hớ hênh ở tuyến phòng ngự của U19 Sông Lam Nghệ An, Tuấn Sang có bóng trong tư thế trống trải, dễ dàng hạ gục thủ môn Hữu Hậu, ghi bàn san bằng tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Văn Vinh thay Duy Hào và đưa Quốc Hòa vào sân. Sự có mặt của tiền đạo mới 16 tuổi đã mang đến làn gió mới trong cách xâm nhập vòng cấm của đội bóng xứ Nghệ. Phút 65, sau hàng loạt pha hãm thành, Quang Vinh có pha nhảy múa trong vòng cấm của U19 Bình Phước trước khi tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Huy Bảo, nâng tỷ số lên 2-1 cho U19 Sông Lam Nghệ An.

Chưa dừng lại ở đó phút 75, Quang Vinh tiếp tục nới rộng khoảng cách cho U19 Sông Lam Nghệ An. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, tiền vệ mang áo số 9 xứ Nghệ chạy cắt mặt, bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.

Cuối trận U19 Sông Lam Nghệ An còn ghi thêm 1 bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-1. Bàn thắng của đội bóng xứ Nghệ đến từ pha phản lưới nhà của hậu vệ U19 Bình Phước.

Như vậy, ở trận bán kết U19 Sông Lam Nghệ An sẽ đối đầu với U19 Hà Nội vào ngày 2/5 tới đây.