U19 Sông Lam Nghệ An - U19 Viettel: 'Long tranh, hổ đấu'

Theo đánh giá của HLV phó Lê Mạnh Hùng (U19 SLNA) thì U19 Viettel là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch tại giải đấu năm nay, khi sở hữu một đội hình chất lượng cùng lối chơi bài bản. Thành tích 8 trận toàn thắng tại vòng loại, nơi có sự hiện diện của U19 PVF, U19 Bình Định, U19 Đắk Lắk và U19 Hải Nam Vĩnh Phúc, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Thanh Hải.

Các cầu thủ U19 Viettel đang "thắng như chẻ tre" tại Giải vô địch U19 Quốc gia 2022. Ảnh: Viết Định Tại vòng chung kết, U19 Viettel tiếp tục rơi vào bảng đấu (bảng A) được xem là "tử thần" với sự hiện diện của đội chủ nhà và cũng là đương kim vô địch U19 PVF, U19 HAGL và U19 Long An. Mặc dù vậy, các học trò của HLV Nguyễn Thanh Hải đã không gặp nhiều khó khăn để giành trọn vẹn 9 điểm. Cụ thể, U19 Viettel lần lượt đánh bại U19 HAGL, U19 PVF và U19 Long An với tỉ số 1 - 0, 2 - 1 và 2 - 0.



Đối thủ của U19 Viettel ở trận tứ kết là U19 Sài Gòn, đội bóng đứng thứ 3 của bảng C. Và chỉ mất chưa đến 46 phút, U19 Viettel đã "kết liễu" đối thủ bằng 2 pha lập công của Đặng Tuấn Phong (phút 25) và Đoàn Thế Phong (phút 46). Có thể thấy, U19 Viettel là đội bóng công thủ toàn diện. Thêm nữa, đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Hải còn được nghỉ nhiều hơn U19 Sông Lam Nghệ An đúng 1 ngày.

Nói như vậy không có nghĩa, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng ở thế cửa dưới so với U19 Viettel. Tương quan lực lượng, Đinh Xuân Tiến và các đồng đội không hề thua kém những đồng nghiệp trẻ bên phía U19 Viettel về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc. Sự hiện diện của Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Văn Bách, Hồ Văn Cường và Phan Xuân Đại trong đội hình cũng đủ khiến mọi đối thủ phải e ngại.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An sau khi vượt qua U19 Thanh Hóa ở trận tứ kết. Ảnh tư liệu Hải Hoàng Ngoài ra, trên băng ghế chỉ đạo của U19 Sông Lam Nghệ An là bộ ba HLV rất nổi tiếng ở cấp độ bóng trẻ của Việt Nam, bao gồm: HLV trưởng Đinh Văn Dũng (từng dẫn dắt U16 Việt Nam và U20 Việt Nam), HLV phó Trần Quang Dũng và HLV thủ môn Lê Mạnh Hùng. Những thành tích nổi bật của các đội trẻ của lò đào tạo Sông Lam Nghệ An trong quá khứ đều ít nhiều có dấu ấn của 3 vị HLV nêu trên.



Đừng quên là để có mặt ở trận bán kết, U19 Sông Lam Nghệ An cũng đã trải qua hành trình rất đáng tự hào. Tính đến thời điểm hiện tại, thầy trò HLV Đinh Văn Dũng vẫn chưa để thua trận đấu nào kể từ ngày vòng loại Giải vô địch U19 Quốc gia 2022 khởi tranh (7 trận thắng và 3 trận hòa), chỉ kém mỗi thành tích 12 trận thắng liên tiếp của U19 Viettel (8 trận ở vòng loại và 12 trận ở vòng chung kết).

Tóm lại, xét trên mọi phương diện, U19 Sông Lam Nghệ An và 19 Viettel là đối thủ xứng tầm của nhau. Cho nên, nhiều khả năng là màn so tài giữa 2 đội sẽ phải giải quyết sau những loạt luân lưu đầy may rủi./.