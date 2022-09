U20 Indonesia hành động bất ngờ trước trận gặp U20 Việt Nam; Báo chí quốc tế thất vọng với phong độ của Quang Hải ở Pau FC

(Baonghean.vn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An do Ban Dân nguyện chuyển đến liên quan đến khó khăn trong tuyển dụng, giữ chân lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

(Baonghean.vn) - Sau mấy ngày mưa to kéo dài, trên Quốc lộ 7A và tại bản Nam Tiến 2, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

(Baonghean.vn) - Hơn 90 năm đã đi qua, thời gian có thể đã xóa nhòa bao thứ nhưng dấu ấn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) vẫn in đậm trong tâm thức người dân xứ Nghệ và cả nước. Bởi những dấu tích của của phong trào cách mạng năm xưa vẫn còn được lưu giữ trên vùng quê cách mạng.

(Baonghean.vn) - Sáng 10/9, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tập huấn về tổ chức và hoạt động của nghiệp đoàn nghề cá.

(Baonghean.vn) - Trong không khí chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2022), ngày 10/9, tại khách sạn Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Hội đồng hương Nghệ An tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ra mắt.

(Baonghean.vn) - Tối ngày 9/9, Tại Bảo tàng Nghệ An, Báo Nghệ An tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan.

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm nay nhằm chung tay chăm lo cho trẻ em trên địa bàn biên giới một Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An trên hai tuyến biên giới đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực hướng về trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên biên giới.

(Baonghean.vn) - Công an huyện Tân Kỳ đã trực tiếp gõ cửa nhà người dân phát hơn 120.000 tờ rơi tuyên truyền cảnh báo tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet.

(Baonghean.vn) - Tết Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước, thể hiện sinh động và rõ nét một trong những đạo lý truyền thống tốt đẹp của người Việt, đó là dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với ông Phan Sỹ Hiền - Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.