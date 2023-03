U20 Việt Nam thắng thuyết phục U20 Qatar

(Baonghean.vn) - Mặc dù các lực lượng và người dân đã nỗ lực dập lửa, nhưng do có nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh.

(Baonghean.vn) - Ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tô Hữu Sỹ (SN 1963), trú tại xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

(Baonghean.vn) - Chỉ ít giờ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu đã bắt giữ 5 đối tượng ném vỡ kính nhiều xe ô tô khách lưu thông trên Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

(Baonghean.vn) - Sáng 4/3, Công đoàn cơ sở Báo Nghệ An tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới tổ chức Công đoàn góp phần xây dựng Báo Nghệ An vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

(Baonghean.vn) - Trong 1 tháng, lực lượng CSGT Nghệ An đã phát hiện xử lý 1.219 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 35 trường hợp vi phạm ma túy, 1.741 trường hợp vi phạm tốc độ.

(Baonghean.vn) - Hơn 1.100 gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo trong năm 2022 là một con số ấn tượng cho sự nỗ lực của phụ nữ Nghệ An trong công cuộc vươn lên làm giàu chính đáng.

(Baonghean.vn) - Lạm phát và trượt giá đồng tiền Kíp của Lào kéo dài hơn một năm qua đã ảnh hưởng đến hàng nghìn lao động Nghệ An đang sinh sống và làm việc tại đây. Trong bối cảnh đó, người lao động đã tìm mọi cách xoay xở và thích ứng.

(Baonghean.vn) - Được coi là loại quả “quý tộc”, kén đất, ưa lạnh, khó thích nghi với khí hậu khắc nghiệt của Nghệ An, nhiều người đã trồng thử nghiệm dâu tây trong nhà kính nhưng không thành công. Vậy mà một thanh niên lại đánh liều trồng ở bãi bồi sông Lam và thu được kết quả ngoài mong đợi.

(Baonghean.vn) - Cướp giật một chiếc điện thoại của người đi đường, một đối tượng đã bị Công an huyện Hưng Nguyên bắt giữ, sau 1 giờ gây án.

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, nêu nhiệm vụ trọng tâm tháng 3; Nghệ An đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng hệ thống thoát nước Khu công nghiệp WHA; Thêm một cán bộ địa chính xã ở Nghệ An bị đình chỉ công tác… là một số nội dung đáng chú ý đăng ngày 3/3.

(Baonghean.vn) - Dưới dự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn, bắt 21 đối tượng, thu giữ hơn 280 triệu đồng tiền mặt.