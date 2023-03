U20 Việt Nam và tín hiệu tươi sáng ở tương lai

(Baonghean.vn) - Hơn 15 năm gắn bó với công tác tu bổ di tích, chị Trương Thị Thư – Trưởng phòng Tu bổ, Ban Quản lý di tích Nghệ An đã có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh, cũng những vui buồn, trăn trở.

(Baonghean.vn) - Đây là số tiền do Hội LHPN huyện Tương Dương vận động được từ cán bộ, hội viên phụ nữ và các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Chuyên gia cho rằng, vấn đề về thời hạn đàm phán và những yếu tố liên quan vẫn còn bị bỏ ngỏ trong nghị định mới về trái phiếu. Do đó, việc đàm phán phụ thuộc thiện chí của 2 bên.

Liên quan đến vụ việc mẹ kế đánh con riêng của chồng, tối 7/3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.

(Baonghean.vn) - Chiều 07/3, đoàn công tác Tỉnh ủy Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc.

(Baonghean.vn) - Chiều 7/3, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021 tại Công ty Xăng dầu Nghệ An.