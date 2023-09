U21 Sông Lam Nghệ An nỗ lực vượt khó, tìm lại ánh hào quang

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - U21 Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện với nhiều khó khăn khi bước đến Giải Bóng đá U21 Thanh niên 2023. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn còn đó những nhân tố đủ tầm để tìm lại ánh hào quang đã có trong quá khứ.

U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu giao hữu với U21 Thanh Hóa trước thềm U21 Quốc gia. Ảnh: Chung Lê

Đối diện với nhiều khó khăn

Qua 25 năm Giải U21 Quốc gia được tổ chức, công chúng thường xuyên chứng kiến màn rượt đuổi thành tích của 2 ông lớn trong làng bóng đá trẻ Việt Nam là Nghệ An và Hà Nội. Cụ thể, U21 Sông Lam Nghệ An từng 5 lần giành chức Vô địch; trong khi đó, U21 Hà Nội đang nắm giữ kỷ lục khi có 6 lần đăng quang tại giải đấu này. Tuy nhiên, lần giành ngôi vị Quán quân ở giải U21 Quốc gia của U21 Sông Lam Nghệ An đã cách đây hơn 10 năm. Chính vì vậy, đội bóng xứ Nghệ rất muốn tìm lại ánh hào quang đã có năm xưa.

Thế nhưng, trước thềm Giải U21 Quốc gia 2023, U21 Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện với nhiều khó khăn. Trong đó, nút thắt lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của U21 xứ Nghệ chính là vấn đề nhân sự.

Trước 1 tháng giải diễn ra, U21 Sông Lam Nghệ An chính thức bước vào đợt tập luyện cao điểm. Tuy nhiên, số lượng cầu thủ tham gia tại các buổi tập của U21 xứ Nghệ chỉ vào khoảng hơn 15 người, do nhiều cầu thủ được cho các đội khác mượn khi trở về gặp phải chấn thương. Ngoài ra, một số chân sút được gọi vào các đội tuyển trẻ Quốc gia, nên không thể tham gia cùng U21 Sông Lam Nghệ An. Vì thế đã gây ra nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ trong việc triển khai lắp ghép đội hình, tập luyện chiến thuật.

Bên cạnh đó, tại U21 Sông Lam Nghệ An hiện có 5 thế hệ trong cùng một đội hình. Có thể kể đến như Long Vũ, Trọng Tuấn (sinh năm 2006); Mai Hoàng, Quang Vinh (sinh năm 2005); Ngô Văn Bắc, Phan Tiến Thắng, Hồ Việt Mạnh, Nguyễn Văn Sơn, Phan Duy Hào, Lê Văn Quý (sinh năm 2004); Phan Xuân Đại, Nguyễn Văn Bách, Trần Ngọc Dũng, Trần Văn Đạt, Chu Văn Tấn (sinh năm 2003); Phan Bá Quyền, Lê Khánh Toàn (sinh năm 2002). Điều này gây trở ngại lớn đối với Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An trong việc tìm sợi dây liên kết giữa các mắt xích trong cùng một đội hình.

Để khắc phục những hạn chế nói trên, thì ngoài việc tăng thời gian tập luyện cho các cầu thủ, U21 Sông Lam Nghệ An cần phải được thi đấu cọ xát nhiều hơn. Tuy nhiên, do năm nay đội bóng xứ Nghệ là đội chủ nhà nên không phải thi đấu vòng loại, chính vì vậy, các cầu thủ gần như không có nhiều cơ hội để ra sân. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hòa nhập giữa các tuyến, giữa các vị trí trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An.

Nói về những khó khăn mà đội U21 xứ Nghệ đang phải đối diện, ông Trần Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho biết: “Để tìm được sự gắn kết thì phải để các em được cọ xát nhiều. Tuy nhiên, tại thời điểm này, chúng tôi gần như không tìm được đội bóng nào phù hợp để U21 Sông Lam Nghệ An thi đấu giao hữu, bởi các đội U21 thuộc các trung tâm đào tạo trẻ có danh tiếng trong nước đều đang bận thi đấu vòng loại Giải U21 Quốc gia. Vì vậy, chúng tôi chỉ mời được đội U21 Thanh Hóa là đội chủ nhà để thi đấu giao hữu. Trước thềm mùa giải mới, U21 Sông Lam Nghệ An đã có tổng cộng 3 lần chạm trán với đội bóng xứ Thanh. Qua những trận đấu đó, ít nhiều giúp các cầu thủ tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, cần Ban huấn luyện U21 Sông Lam Nghệ An phải khắc phục trước khi bước vào giải”.

Phan Xuân Đại sẽ là điểm sáng trong đội hình của U21 Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Tìm lại ánh hào quang

Những vấn đề mà U21 Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện đặt ra nhiều thách thức đối với Ban huấn luyện đội bóng này. Tuy nhiên, trong những khó khăn chồng chất vẫn có những tia sáng rất đáng để hy vọng.

Từ xưa đến nay, Sông Lam Nghệ An vẫn luôn được xem là câu lạc bộ có truyền thống đào tạo trẻ. Tại đây luôn sản sinh ra những chân sút đầy tiềm năng. Ở mùa giải năm nay, tuy U21 Sông Lam Nghệ An không có được sự phục vụ của các tài năng Xuân Tiến, Nam Hải do đang bận tập trung cùng Đội tuyển Olympic Việt Nam, nhưng vẫn còn đó nhiều gương mặt có thể mang đến sự bùng nổ cho đội bóng này. Trong đó, Xuân Đại, Văn Bách đã được thi đấu tại V.League 2023. Bằng kinh nghiệm có được khi chơi ở môi trường bóng đá khốc liệt, hứa hẹn 2 cái tên này sẽ tự tin để tạo ra sự đột biến trong lối chơi của U21 xứ Nghệ.

Đặc biệt, nhiều khả năng Hồ Văn Cường và thủ môn Cao Văn Bình đang thi đấu tại Đội tuyển U23 Việt Nam, sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á sẽ có thể trở về để tham dự Giải U21 Quốc gia cùng U21 Sông Lam Nghệ An. Nếu như sở hữu được 2 cầu thủ này sẽ tăng thêm chiều sâu cho đội hình của đội bóng xứ Nghệ. Bên cạnh đó, những chân sút như Văn Bắc, Quang Vinh, Văn Quý dù chỉ mới 19 tuổi nhưng đã sớm khẳng định được giá trị khi tham gia giải U19 Quốc gia 2023.

Ngoài ra, đánh giá ban đầu qua các trận đấu tại vòng loại, có thể thấy chỉ U21 Hà Nội, U21 Viettel là 2 đội bóng đáng gờm, phần còn lại của giải đấu chỉ còn những đối thủ không quá xuất sắc. Chính vì vậy, việc U21 Sông Lam Nghệ An có thể bước đến trận chung kết không phải là vấn đề nằm ngoài tầm tay.

Chia sẻ mục tiêu của U21 Sông Lam Nghệ An tại mùa giải năm nay, ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An cho biết: “Với những khó khăn mà U21 Sông Lam Nghệ An đang phải đối diện, chúng tôi sẽ không đặt mục tiêu quá cao tại Giải U21 Quốc gia 2023. Tuy nhiên, tôi hy vọng với nỗ lực của thầy và trò, U21 Sông Lam Nghệ An sẽ mang về thành tích cao, thỏa lòng mong mỏi của người hâm mộ xứ Nghệ”.

Vòng chung kết Giải U21 Quốc gia 2023 được tổ chức tại Thanh Hóa và Nghệ An, chính thức khởi tranh vào ngày 18/9. U21 Sông Lam Nghệ An sẽ là đội chủ nhà của bảng C./.